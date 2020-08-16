iPhone聽筒上的「神秘黑點」是啥？ 她揭答案加碼另個隱藏小孔用途

是否有人注意過iPhone手機螢幕正上方除了前鏡頭之外，還有一個「神秘黑點」呢？有位網友睡前忽然注意到此事，於是發揮追根究柢的精神查了一番，才發現原來是「接近感測器」。

有位Dcard網友一日在睡前心血來潮仔細觀察手機，忽然發現iPhone聽筒正上方有個神秘的黑色點點，卻明顯不是前鏡頭。在好奇心驅使下，原po發揮追根究底的精神，Google了一番，才終於得出答案。

原來聽筒正上方的黑色圓點是「接近感測器」（Proximity sensor），手機在通話時，貼近耳朵螢幕即會自動變暗，避免臉部誤觸螢幕，就是依賴這個感測器感知距離。

此外，黑色圓點右側其實還有一個看不見的孔，是「環境光度感測器」（Ambient light sensor），它使iPhone可以根據周圍環境自動調節螢幕的亮度。有網友貼出非透明保護貼的照片，即可看出保護貼為這個孔留了一個洞。

網友貼出的黑色保護貼可看出聽筒上方留有兩個小洞，其中右邊的洞就是為「環境光度感測器」而留。圖擷自 Dcard

有許多網友早就知道，直說原PO行為真是「太可愛」，但也有些人表示「長知識」，「雖然很微弱，但有發現新大陸的感覺！」、「好酷」、「長知識了」、「我也不知道欸」。

還有網友忍不住開起玩笑，「原來不是住在手機裡的siri呼吸孔啊！恍然大悟」、「大家都被騙了，那是腦部探測系統，用來檢視你現在需要/想要什麼，好讓ig知道要穿插什麼廣告給你」。