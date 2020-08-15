AI Benchmark資料證實 Pixel 5搭載Snapdragon 765G處理器

Google日前已經預告將在秋季推出支援5G連網功能的Pixel 5與Pixel 4a (5G)，而稍早在AI Benchmark資料庫中曝光數據，顯示Pixel 5確實如市場傳聞僅採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且搭配8GB記憶體設計。

而若比照今年推出的Pixel 4a僅提供單一款尺寸規格，或許代表Pixel 5可能也會僅提供一種尺寸規格，並且同樣採用螢幕開孔設計。

雖然並未採用Qualcomm高階旗艦處理器Snapdragon 865，但並不代表Google將棄守高階旗艦手機市場，更可能是為了讓更多人都能使用Pixel 5手機，並且可使用5G網路連接功能。

此外，Google預計在秋季同步推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)，顯然將配合Pixel 5對應不同市場需求，因此有可能取消提供XL尺寸款式，僅在今年推出Pixel 5、Pixel 4a (5G)，以及僅支援4G連網功能的Pixel 4a三款手機。

至於Pixel 5若確定採用Snapdragon 765G處理器，意味定位更入門的Pixel 4a (5G)可能採用Qualcomm先前宣布推出的Snapdragon 690處理器，同樣加入5G連網功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》