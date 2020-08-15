Motorola將揭曉第二款螢幕可凹折手機 預期加入5G連網功能
Motorola在去年底宣布推出採螢幕可凹折設計的新款RAZR手機後，預計在美國時間9月9日舉辦新品發表會，有可能會是加入支援5G連網功能的新款螢幕可凹折手機。
目前還無法確認新款螢幕可凹折手機細節，但預期將會加入5G連網功能，同時預期提供多款配色選項，內部代號名稱則是「Odyssey」，其中可凹折螢幕將採用6.2吋設計，並且透過手機折合設計，讓使用者更方便隨身攜帶。
而因為機構設計限制，支援5G連網的新款RAZR手機僅提供單組SIM卡插槽，但依然可透過eSIM對應雙卡使用需求。至於相機則可能升級至4800萬畫素與2000萬畫素鏡頭組合，儲存容量則預期增加至256GB或512GB。
另外，新機外型可能會比前一款RAZR採用更圓潤線條設計，電池容量有可能維持相同的2510mAh設計，但是將加入15W快充設計。
不過，現階段還無法確認新款RAZR螢幕可凹折手機採用處理器規格，但或許有可能採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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