售價24990元起 聯想首款遊戲手機Legion Phone Duel開放預購

今年7月下旬揭曉搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，並且成為聯想第一款以Legion品牌在台上市的遊戲手機Legion Phone Duel，確定將在8月15日透過PChome24h購物、momo購物網開放預購，分別推出搭載16GB記憶體與512GB儲存容量，並且加贈90W充電器，以及搭載12GB記憶體與256GB儲存容量兩種版本，將會以新台幣29990元與24990元價格銷售。

相比華碩推出的ROG Phone 3售價，其中搭載16GB記憶體與512GB儲存容量版本將以新台幣33990元銷售，而搭載12GB記憶體與512GB儲存容量版本則以新台幣29990元價格銷售，顯然聯想預計在台推出的遊戲手機Legion Phone Duel，將採用更低價格。

兩者硬體規格十分接近，同樣針對遊戲遊玩需求最佳化，但ROG Phone 3額外搭載6000mAh電池容量設計，而Legion Phone Duel則對應90W充電設計，另外ROG Phone 3也與諸多業者合作，讓遊戲體驗變得更好，並且能藉由諸多配件擴展遊戲體驗，甚至支援Google Stadia串流遊戲服務。

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