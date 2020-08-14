買貼圖支持老鷹保育研究 黑翅鳶Line貼圖上架

「每一次貼黑翅鳶的照片，總是有許多網友敲碗要Line貼圖」，屏東科技大學鳥類生態研究室表示，黑翅鳶Line貼圖終於在網友期待下上架，貼圖收入將全數作為猛禽保育和研究用途。

屏東科技大學鳥類生態研究室研究員林惠珊表示，這款黑翅鳶Line貼圖是屏科大野生動物保育研究所畢業的學生所成立的「香蕉鳥工作室」所繪製，一組共40張、售價新台幣70元，裡面不僅有黑翅鳶的鄙視和飛踢等經典畫面，也有許多原創圖案，可看出設計師真的是相當用心。

林惠珊說，每一次在鳥類生態研究室的臉書（Facebook）粉絲頁貼黑翅鳶的照片，黑翅鳶各種呆萌的kuso表情或動作，總是讓許多網友敲碗要Line貼圖，鳥類生態研究室於是與「香蕉鳥工作室」合作，繪製貼圖，貼圖的收入扣除平台費用後，將會全數捐給屏科大鳥類生態研究室，作為猛禽保育和研究用途，要請大家多支持。

屏東科技大學鳥類研究室2017年在防檢局支持下，向農民推廣老鷹棲架，以吸引黑翅鳶棲息捕捉稻田裡的老鼠，利用天敵的捕鼠效果良好，農民可以不需用滅鼠藥，老鷹棲架的友善農法，還讓台中霧峰推出「黑翅鳶米」。

為了要了解黑翅鳶棲息棲架及捕鼠狀況，鳥類研究室用相機監測，捕捉到不少黑翅鳶在棲架上可愛、無奈等kuso的畫面，研究人員去年在粉絲頁分享照片，並徵求「黑翅鳶內心的OS（旁白）」，藉此推廣老鷹棲架和保育，沒想到受到上萬網友的歡迎。

黑翅鳶公益貼購買連結：https://line.me/S/sticker/12578186/?lang=zh-Hant&ref=gnsh_stickerDetail