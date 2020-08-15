13年前iPhone 2G初代機「Ver.1.1.1」曝光！這原始功能存活到現在

本週有網友在 Twitter 上公佈了 13 年前 iPhone 2G 未發布的原型機照片，顯示美國 Apple 公司有在考慮為靜音開關設計不同的位置，以及雕刻按鈕本身。這些原型機讓設計師對最終產品的外觀有更好的了解，從而可以在開始批量生產之前進行更改。

這些照片不僅揭示了 iPhone 原型機的設計，還展示了一些很酷的 Apple 內部測試軟體。整個原型機的設計大致相同，除了靜音開關的高低相差幾毫米外。一個很酷的補充是在其中一個靜音開關中刻有通知鈴圖示，機械按鈕靜音是 iPhone 存活時間最長的原始功能之一。

圖中的三款 iPhone 原型機在尺寸和設計上極為相似，後部包括從行動和網路到貼紙等細節，其中有更多關於該設備的訊息。在這個生產階段，這些單元包括了慣用的蘋果標誌，但並不是所有的單元都有監管刻字或容量指示器。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》