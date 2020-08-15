聽新聞
test
0:00 / 0:00
13年前iPhone 2G初代機「Ver.1.1.1」曝光！這原始功能存活到現在
本週有網友在 Twitter 上公佈了 13 年前 iPhone 2G 未發布的原型機照片，顯示美國 Apple 公司有在考慮為靜音開關設計不同的位置，以及雕刻按鈕本身。這些原型機讓設計師對最終產品的外觀有更好的了解，從而可以在開始批量生產之前進行更改。
這些照片不僅揭示了 iPhone 原型機的設計，還展示了一些很酷的 Apple 內部測試軟體。整個原型機的設計大致相同，除了靜音開關的高低相差幾毫米外。一個很酷的補充是在其中一個靜音開關中刻有通知鈴圖示，機械按鈕靜音是 iPhone 存活時間最長的原始功能之一。
圖中的三款 iPhone 原型機在尺寸和設計上極為相似，後部包括從行動和網路到貼紙等細節，其中有更多關於該設備的訊息。在這個生產階段，這些單元包括了慣用的蘋果標誌，但並不是所有的單元都有監管刻字或容量指示器。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言