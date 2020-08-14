快訊

最後巡禮！李登輝移靈車隊繞行總統府 李大維率隊致意

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸手機在台流行？ 關鍵優勢狂吸兩大族群愛用

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友指出價格低品質好是大陸手機在台灣市場的優勢。示意圖。圖片來源／ingimage
有網友指出價格低品質好是大陸手機在台灣市場的優勢。示意圖。圖片來源／ingimage

中國大陸電子產品近年來不論研發和銷售成長都相當快速，近日就有網友發現陸製商品在台灣備受歡迎，尤其定價低吸引許多長輩與小資族，讓他不禁好奇大陸品牌在台灣是否越來越流行，貼文發出也吸引許多網友討論。

有網友在「Ptt 八卦板」發文提到，他逛手機店時發現大陸品牌手機像realme小米，無論是手機或3C周邊商品銷售都相當的好也廣受民眾歡迎，而周圍的朋友有不少人是使用大陸品牌的商品。儘管如此原po還是相當好奇，雖然有部分人是堅持不用大陸品牌，不過陸製商品價格便宜，容易吸引長輩或小資族購買，不禁問「大陸品牌是不是在台灣越來越流行」。

文章發出後引發網友討論。有網友認為大陸品牌的商品確實品質不差，「不止便宜，品質也不錯啊！你以為對岸手機很爛喔」、「可是中國品牌最近品質真的越來越好耶，他們競爭強所以一直在進步」，而有人則表示是因為台灣品牌還不夠穩定，有預算限制的消費者就會選擇陸製品牌，「手機領域國產完全不行」、「沒辦法，台灣品牌不爭氣」。

不過也有網友說自己非常堅持不用大陸商品，也會自行避開，「我是看得到的都拒絕啦」、「代工的真的很難避，但品牌這麼明顯的標的我是完全不想碰的」、「完全不考慮大陸品牌的手機」、「蠻多人買東西都會刻意避開大陸品牌」。

品牌 3C 智慧型手機 realme 小米

延伸閱讀

曾流行？百年前藝妓照驚見「三猿姿勢」 背後涵義與職業有關

辨別真假口罩！藥師教3招看「1個字」分出台灣或國外製

樓上租客把剩菜往馬桶沖 低樓層遭殃：連排泄物全部溢出來

年薪90萬算低薪？真實答案揭曉 網友曝「2辨別關鍵」

相關新聞

大陸手機在台流行？ 關鍵優勢狂吸兩大族群愛用

中國大陸電子產品近年來不論研發和銷售成長都相當快速，近日就有網友發現陸製商品在台灣備受歡迎，尤其定價低吸引許多長輩與小資族，讓他不禁好奇大陸品牌在台灣是否越來越流行，貼文發出也吸引許多網友討論。

三星Note20系列8月28日開賣！搶先預購限量送Buds Live

三星全新旗艦機皇Samsung Galaxy Note20 5G系列將於8月28日正式在台上市，台灣三星祭出搶先限量預購...

不用等新款iPhone！三星：早已在台協助推動5G網路使用滲透

針對日前台灣之星總經理賴弦五認為台灣的5G網路市場要等到新款iPhone上市才會有明顯起色，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙在受訪時表示，從今年初推出支援5G連網功能的Galaxy S20系列旗艦手機開始，三星其實就已經準備好迎接5G網路市場，同時也與電信業者作了萬全合作，強調能讓消費者獲得完整的5G網路服務體驗。

全國電子預購三星Galaxy Note20 5G新機 加碼再折千元

迎接5G世代，三星最新5G旗艦機Galaxy Note20 Ultra 5G與Galaxy Note20 5G預計將於8...

售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

繼先前正式揭曉Galaxy Note 20系列機種後，三星今日 (8/13)宣布新機上市資訊，預計在台推出以星霧金、星霧綠與星霧灰三款配色命名的Galaxy Note 20，以及以星霧金、星幻白與星幻黑三款配色命名的Galaxy Note 20 Ultra。

蘋果爆料達人：iPhone 12中高階款分別在10、11月上市

蘋果消息爆料達人Jon Prosser12日推文，表示蘋果最新旗艦款手機iPhone 12預料會在10月推出，高階款甚至...

微軟確認雙螢幕手機Surface Duo 將在9月10日於美國上市

微軟宣布，去年推出搭載雙螢幕設計的Surface Duo將開放預購，並且將在美國西岸時間9月10日正式銷售，而建議售價則從1399美元起跳，並且整合Microsoft 365服務使用體驗。

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

微軟今（12）日起，開始在美國接受智慧手機Surface Duo訂單，嘗試透過這個結合平板電腦與手機的裝置，再度進軍手機...

價格再寫性價比傳奇！Redmi K30至尊版同步揭曉 搭載天璣1000+處理器

除了作為成軍10週年紀念機種定位的小米10至尊版，小米在此次成軍10週年演講中也揭曉定調人民幣1999元價位帶，並且續寫性價比傳奇的Redmi K30至尊版，並且確定搭載聯發科天璣1000+處理器，以及同樣支援120Hz畫面更新率的AMOLED全尺寸螢幕。

成軍10週年推「小米10至尊版」 安兔兔飆66萬分、相機超越華為P40 Pro

如先前消息，小米在今日 (8/11)由創辦人、董事長暨執行長雷軍進行的成軍10週年演講時，正式揭曉作為紀念機種定位的小米10至尊版，並且採用120倍變焦鏡頭設計、120W有線快充，以及120Hz螢幕畫面更新率，同時也強調在DXOMARK相機性能評價獲得130分表現，進一步超越華為P40 Pro先前創下的128分評價結果。

三星與南韓、印度電信業者合作 推出Galaxy Note 20獨佔配色

三星近期發表旗艦手機Galaxy Note 20系列將在8月21日於全球市場開放銷售之際，各地區的電信業者也開始緊鑼密鼓地宣傳此款新機，而三星也預期比照年初Galaxy S20系列與各家電信業者合作特殊色，藉此吸引不同用戶族群。

手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

手機規格每年更新，各廠牌手機都有許多不同儲存空間的型號可供選擇，但有PTT網友發現，同一款手機的64g和128g型號，價差可能會差到2000元以上。他不解問：64g再插SD記憶卡，不就等於128g了嗎？為何價差會這麼大？難道外接記憶卡會讓手機速度變慢嗎？

熱門新聞

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

蘋果爆料達人：iPhone 12中高階款分別在10、11月上市

大陸手機在台流行？ 關鍵優勢狂吸兩大族群愛用

蘋果下架Fortnite 谷歌跟進 開發商Epic Game提告反擊

售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

被白宮盯上才停手…TikTok爆出偷蒐網卡MAC位址長達15個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。