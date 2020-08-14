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大陸手機在台流行？ 關鍵優勢狂吸兩大族群愛用
中國大陸電子產品近年來不論研發和銷售成長都相當快速，近日就有網友發現陸製商品在台灣備受歡迎，尤其定價低吸引許多長輩與小資族，讓他不禁好奇大陸品牌在台灣是否越來越流行，貼文發出也吸引許多網友討論。
有網友在「Ptt 八卦板」發文提到，他逛手機店時發現大陸品牌手機像realme和小米，無論是手機或3C周邊商品銷售都相當的好也廣受民眾歡迎，而周圍的朋友有不少人是使用大陸品牌的商品。儘管如此原po還是相當好奇，雖然有部分人是堅持不用大陸品牌，不過陸製商品價格便宜，容易吸引長輩或小資族購買，不禁問「大陸品牌是不是在台灣越來越流行」。
文章發出後引發網友討論。有網友認為大陸品牌的商品確實品質不差，「不止便宜，品質也不錯啊！你以為對岸手機很爛喔」、「可是中國品牌最近品質真的越來越好耶，他們競爭強所以一直在進步」，而有人則表示是因為台灣品牌還不夠穩定，有預算限制的消費者就會選擇陸製品牌，「手機領域國產完全不行」、「沒辦法，台灣品牌不爭氣」。
不過也有網友說自己非常堅持不用大陸商品，也會自行避開，「我是看得到的都拒絕啦」、「代工的真的很難避，但品牌這麼明顯的標的我是完全不想碰的」、「完全不考慮大陸品牌的手機」、「蠻多人買東西都會刻意避開大陸品牌」。
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