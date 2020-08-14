不用等新款iPhone！三星：早已在台協助推動5G網路使用滲透

針對日前台灣之星總經理賴弦五認為台灣的5G網路市場要等到新款iPhone上市才會有明顯起色，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙在受訪時表示，從今年初推出支援5G連網功能的Galaxy S20系列旗艦手機開始，三星其實就已經準備好迎接5G網路市場，同時也與電信業者作了萬全合作，強調能讓消費者獲得完整的5G網路服務體驗。

除了Galaxy S20系列旗艦手機，陳啟蒙也表示目前三星也已經在中階市場需求提供相應的5G連網手機，配合此次推出的新款Galaxy Note 20系列旗艦手機，甚至下半年也會持續引進更多支援5G網路服務的中階手機，預期能讓消費者有更多5G手機產品選擇，並且增加5G網路服務使用滲透。

加上此次推出的Galaxy Note 20系列旗艦手機，三星也與電信業者合作額外資費補貼方案，讓消費者搭配5G網路資費購機時，能享有額外折扣，顯示電信業者也積極與三星合作銷售5G網路手機產品，而先前推出的Galaxy S20系列旗艦手機在近期各個電信業者開通5G網路服務之際，其實也累積不少銷售成績，因此認為不用等到新的iPhone上市，即有信心協助推動台灣5G網路市場成長。

至於此次推出的Galaxy Note 20系列旗艦手機，相比過往較晚上市原因，陳啟蒙則表示主要與內部準備時程有關，因此比起其他首波上市地區約晚一週開放銷售。而配合此次在台推出Galaxy Note 20系列旗艦手機，加上接下來也準備推出多款新機，陳啟蒙更預期今年在旗下手機產品將會有至少10%銷售成長幅度。

除了今年推出的5G連網手機，陳啟蒙更認為現階段依然有不少人使用4G LTE手機產品，因此在市場依然會維持銷售既有4G LTE手機產品，但接下來將會慢慢全面過渡至5G連網手機銷售，而今年引進台灣市場的手機產品更會以5G連網機種為重。

至於預計在9月初對外公布的新款Galaxy Z Fold 2，陳啟蒙也表示會以最快速度引進台灣市場，從先前接連引進台灣市場銷售的Galaxy Fold、Galaxy Z Flip均吸引眾多消費者購機，將會以此表現向總部積極爭取最快上市時間。

不過，陳啟蒙並未透露Galaxy Z Fold 2具體可能引進台灣市場時間。

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