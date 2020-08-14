快訊

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

不用等新款iPhone！三星：早已在台協助推動5G網路使用滲透

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前台灣之星總經理賴弦五認為台灣的5G網路市場要等到新款iPhone上市才會有明顯起色，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙在受訪時表示，從今年初推出支援5G連網功能的Galaxy S20系列旗艦手機開始，三星其實就已經準備好迎接5G網路市場，同時也與電信業者作了萬全合作，強調能讓消費者獲得完整的5G網路服務體驗。

除了Galaxy S20系列旗艦手機，陳啟蒙也表示目前三星也已經在中階市場需求提供相應的5G連網手機，配合此次推出的新款Galaxy Note 20系列旗艦手機，甚至下半年也會持續引進更多支援5G網路服務的中階手機，預期能讓消費者有更多5G手機產品選擇，並且增加5G網路服務使用滲透。

加上此次推出的Galaxy Note 20系列旗艦手機，三星也與電信業者合作額外資費補貼方案，讓消費者搭配5G網路資費購機時，能享有額外折扣，顯示電信業者也積極與三星合作銷售5G網路手機產品，而先前推出的Galaxy S20系列旗艦手機在近期各個電信業者開通5G網路服務之際，其實也累積不少銷售成績，因此認為不用等到新的iPhone上市，即有信心協助推動台灣5G網路市場成長。

至於此次推出的Galaxy Note 20系列旗艦手機，相比過往較晚上市原因，陳啟蒙則表示主要與內部準備時程有關，因此比起其他首波上市地區約晚一週開放銷售。而配合此次在台推出Galaxy Note 20系列旗艦手機，加上接下來也準備推出多款新機，陳啟蒙更預期今年在旗下手機產品將會有至少10%銷售成長幅度。

除了今年推出的5G連網手機，陳啟蒙更認為現階段依然有不少人使用4G LTE手機產品，因此在市場依然會維持銷售既有4G LTE手機產品，但接下來將會慢慢全面過渡至5G連網手機銷售，而今年引進台灣市場的手機產品更會以5G連網機種為重。

至於預計在9月初對外公布的新款Galaxy Z Fold 2，陳啟蒙也表示會以最快速度引進台灣市場，從先前接連引進台灣市場銷售的Galaxy Fold、Galaxy Z Flip均吸引眾多消費者購機，將會以此表現向總部積極爭取最快上市時間。

不過，陳啟蒙並未透露Galaxy Z Fold 2具體可能引進台灣市場時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 5G iPhone Galaxy Note 20 Galaxy S20

延伸閱讀

三星Note 20 5G系列 售價3.59萬元起跳

三星發表支援5G的Galaxy Note 20旗艦手機

售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

三星Galaxy Watch3、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機8/21在台開賣

相關新聞

三星Note20系列8月28日開賣！搶先預購限量送Buds Live

三星全新旗艦機皇Samsung Galaxy Note20 5G系列將於8月28日正式在台上市，台灣三星祭出搶先限量預購...

不用等新款iPhone！三星：早已在台協助推動5G網路使用滲透

針對日前台灣之星總經理賴弦五認為台灣的5G網路市場要等到新款iPhone上市才會有明顯起色，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙在受訪時表示，從今年初推出支援5G連網功能的Galaxy S20系列旗艦手機開始，三星其實就已經準備好迎接5G網路市場，同時也與電信業者作了萬全合作，強調能讓消費者獲得完整的5G網路服務體驗。

全國電子預購三星Galaxy Note20 5G新機 加碼再折千元

迎接5G世代，三星最新5G旗艦機Galaxy Note20 Ultra 5G與Galaxy Note20 5G預計將於8...

售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

繼先前正式揭曉Galaxy Note 20系列機種後，三星今日 (8/13)宣布新機上市資訊，預計在台推出以星霧金、星霧綠與星霧灰三款配色命名的Galaxy Note 20，以及以星霧金、星幻白與星幻黑三款配色命名的Galaxy Note 20 Ultra。

蘋果爆料達人：iPhone 12中高階款分別在10、11月上市

蘋果消息爆料達人Jon Prosser12日推文，表示蘋果最新旗艦款手機iPhone 12預料會在10月推出，高階款甚至...

微軟確認雙螢幕手機Surface Duo 將在9月10日於美國上市

微軟宣布，去年推出搭載雙螢幕設計的Surface Duo將開放預購，並且將在美國西岸時間9月10日正式銷售，而建議售價則從1399美元起跳，並且整合Microsoft 365服務使用體驗。

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

微軟今（12）日起，開始在美國接受智慧手機Surface Duo訂單，嘗試透過這個結合平板電腦與手機的裝置，再度進軍手機...

價格再寫性價比傳奇！Redmi K30至尊版同步揭曉 搭載天璣1000+處理器

除了作為成軍10週年紀念機種定位的小米10至尊版，小米在此次成軍10週年演講中也揭曉定調人民幣1999元價位帶，並且續寫性價比傳奇的Redmi K30至尊版，並且確定搭載聯發科天璣1000+處理器，以及同樣支援120Hz畫面更新率的AMOLED全尺寸螢幕。

成軍10週年推「小米10至尊版」 安兔兔飆66萬分、相機超越華為P40 Pro

如先前消息，小米在今日 (8/11)由創辦人、董事長暨執行長雷軍進行的成軍10週年演講時，正式揭曉作為紀念機種定位的小米10至尊版，並且採用120倍變焦鏡頭設計、120W有線快充，以及120Hz螢幕畫面更新率，同時也強調在DXOMARK相機性能評價獲得130分表現，進一步超越華為P40 Pro先前創下的128分評價結果。

三星與南韓、印度電信業者合作 推出Galaxy Note 20獨佔配色

三星近期發表旗艦手機Galaxy Note 20系列將在8月21日於全球市場開放銷售之際，各地區的電信業者也開始緊鑼密鼓地宣傳此款新機，而三星也預期比照年初Galaxy S20系列與各家電信業者合作特殊色，藉此吸引不同用戶族群。

手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

手機規格每年更新，各廠牌手機都有許多不同儲存空間的型號可供選擇，但有PTT網友發現，同一款手機的64g和128g型號，價差可能會差到2000元以上。他不解問：64g再插SD記憶卡，不就等於128g了嗎？為何價差會這麼大？難道外接記憶卡會讓手機速度變慢嗎？

他住新北高樓層 5G上路後哀號網速變慢「晚上6點就卡」

今年是5G元年，已經有用戶將手機升級為5G，不過有網友在「批踢踢實業坊」上發文，他解釋自己住在新北高樓層的住宅區，之前晚上六點到十點的網速通常很慢，時常連看YouTube影片都跑不動，自從5G上路後，網速更慘，網友看了數據有人認為「上傳速度太低了吧」，也有人覺得「這議題快變都市傳說了」。

熱門新聞

磁碟片不死！波音747一直到現在 仍透過3.5吋磁碟更新重要飛航軟體

蘋果爆料達人：iPhone 12中高階款分別在10、11月上市

地球最後一間百視達變Airbnb客房！一晚只要120元 錄影帶還看到飽

蘋果下架Fortnite 谷歌跟進 開發商Epic Game提告反擊

高通DSP晶片發現400多個安全漏洞！約10億台Android裝置受威脅

售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。