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售價35900元起跳！Galaxy Note 20系列 預計8月28日於台灣市場開賣

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前正式揭曉Galaxy Note 20系列機種後，三星今日 (8/13)宣布新機上市資訊，預計在台推出以星霧金、星霧綠與星霧灰三款配色命名的Galaxy Note 20，以及以星霧金、星幻白與星幻黑三款配色命名的Galaxy Note 20 Ultra。

而近期已經在台公布新款智慧手機Galaxy Watch 3，以及具備降噪功能的真無線藍牙無線耳機Galaxy Buds Live上市消息後，三星也在此次發表會預告新款平板裝置Galaxy Tab S7系列即將在台上市資訊，預計藉由跨裝置串接形式，讓使用者能在不同裝置間銜接無縫體驗。

Galaxy Note 20系列

相較去年推出的Galaxy Note 10與Galaxy Note 10+，三星此次也在Galaxy Note 20系列區分兩種規格，但額外將兩種規格作了明確區隔。

其中Galaxy Note 20採用過往系列機種設計元素，但採用平面螢幕與相對較小6.7吋螢幕，解析度也相對較低，而Galaxy Note 20 Ultra則採用較大的6.9吋螢幕與120Hz畫面更新率，以及雙側曲面螢幕設計，解析度也採較高規格，並且搭載對應更精準定位的UWB晶片，支援檔案快傳分享功能。

另外，兩種規格搭載的相機功能也有區隔，例如僅Galaxy Note 20 Ultra搭載5倍光學混合變焦與最高50倍變焦功能，另外也搭載雷射對焦與9合1畫素合併拍攝功能，更可藉由1億800物畫素鏡頭提昇拍攝解像力，而Galaxy Note 20僅搭載最高6400萬畫素鏡頭，以及最高30倍變焦功能，並未額外提供雷射對焦等功能。

兩者電池則區分430mAh與4500mAh，但均支援25W快充、15W無線快充與無線電力分享功能。

不過，兩者在前鏡頭、超聲波螢幕指紋辨識功能與臉部識別功能，以及新版Galaxy Note功能均採用相同規格，但Galaxy Note 20 Ultra搭載的S Pen更提供低延遲筆觸表現。

而此次在台推出版本，均採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，其中Galaxy Note 20將提供8GB記憶體與256GB儲存容量，而Galaxy Note 20 Ultra則提供12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量兩種版本。

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預計8月28日在台上市

三星確定將會在8月28日正式推出Galaxy Note 20系列，其中Galaxy Note 20將從新台幣35900元起跳，而Galaxy Note 20 Ultra則會從新台幣43900元起跳。

同時，三星預期配合諸多上市優惠吸引消費者購機，同時也預期與電信業者合作搭配資費方案折扣，藉由額外折抵新台幣4000元購機優惠增加購機誘因，同時也預期以此協助推動台灣5G網路服務使用率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Note 20 Galaxy Watch 曲面螢幕 鏡頭 電池 快充 指紋辨識

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