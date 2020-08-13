快訊

中國式暴食歪風：習近平與央視譴責的「大胃王吃播」

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

微軟確認雙螢幕手機Surface Duo 將在9月10日於美國上市

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布，去年推出搭載雙螢幕設計的Surface Duo將開放預購，並且將在美國西岸時間9月10日正式銷售，而建議售價則從1399美元起跳，並且整合Microsoft 365服務使用體驗。

如同去年揭曉細節，Surface Duo採用兩組5.6吋PixelSense螢幕，攤平之後即可當做8.1吋平板裝置使用，而硬體規格則維持採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體，以及最高可達256GB儲存容量，作業系統則採用Android 10，但微軟在Surface Duo整合大量Microsoft 365服務使用體驗。

相較三星推出的Galaxy Fold或Galaxy Z Fold 2，微軟認為兩組螢幕將能帶來更明顯的分工使用模式，同時也不認為目前可凹折螢幕設計能提供差異顯著的使用感受，因此在Surface Duo僅提供兩組獨立的螢幕，並且藉由可360度翻轉的轉軸機構連接，讓使用者能在雙螢幕之間感受多工操作效率。

不過，微軟並未因應5G網路開始在市場普及，進而在Surface Duo加入5G連網功能，依然維持對應4G LTE連網規格設計。

至於作業系統則採用Android 10，並且採用微軟客製化設計的UEFI介面，讓微軟能透過企業級安全加密形式提供Surface Duo韌體升級，同時強調針對Surface Duo軟體、硬體及韌體提供充足安全防護。

但以價位來看，微軟預計以1399美元起跳價格銷售Surface Duo，顯然貼近今年推出多款支援5G連網的旗艦手機價位，卻維持採用去年推出的硬體設計，或許會讓人再三考慮是否購買此款手機。

除了即將在美國境內上市，微軟並未透露是否將會在其他市場同步推行此款雙螢幕手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 微軟

延伸閱讀

微軟Xbox新機 11月亮相

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

Xbox Series X將於11月正式販售　但《最後一戰：無限》延至隔年才出

趕不上川普死線？微軟可能來不及買下TikTok「這原因恐要花一年」

相關新聞

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

微軟今（12）日起，開始在美國接受智慧手機Surface Duo訂單，嘗試透過這個結合平板電腦與手機的裝置，再度進軍手機...

微軟確認雙螢幕手機Surface Duo 將在9月10日於美國上市

微軟宣布，去年推出搭載雙螢幕設計的Surface Duo將開放預購，並且將在美國西岸時間9月10日正式銷售，而建議售價則從1399美元起跳，並且整合Microsoft 365服務使用體驗。

價格再寫性價比傳奇！Redmi K30至尊版同步揭曉 搭載天璣1000+處理器

除了作為成軍10週年紀念機種定位的小米10至尊版，小米在此次成軍10週年演講中也揭曉定調人民幣1999元價位帶，並且續寫性價比傳奇的Redmi K30至尊版，並且確定搭載聯發科天璣1000+處理器，以及同樣支援120Hz畫面更新率的AMOLED全尺寸螢幕。

成軍10週年推「小米10至尊版」 安兔兔飆66萬分、相機超越華為P40 Pro

如先前消息，小米在今日 (8/11)由創辦人、董事長暨執行長雷軍進行的成軍10週年演講時，正式揭曉作為紀念機種定位的小米10至尊版，並且採用120倍變焦鏡頭設計、120W有線快充，以及120Hz螢幕畫面更新率，同時也強調在DXOMARK相機性能評價獲得130分表現，進一步超越華為P40 Pro先前創下的128分評價結果。

三星與南韓、印度電信業者合作 推出Galaxy Note 20獨佔配色

三星近期發表旗艦手機Galaxy Note 20系列將在8月21日於全球市場開放銷售之際，各地區的電信業者也開始緊鑼密鼓地宣傳此款新機，而三星也預期比照年初Galaxy S20系列與各家電信業者合作特殊色，藉此吸引不同用戶族群。

手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

手機規格每年更新，各廠牌手機都有許多不同儲存空間的型號可供選擇，但有PTT網友發現，同一款手機的64g和128g型號，價差可能會差到2000元以上。他不解問：64g再插SD記憶卡，不就等於128g了嗎？為何價差會這麼大？難道外接記憶卡會讓手機速度變慢嗎？

他住新北高樓層 5G上路後哀號網速變慢「晚上6點就卡」

今年是5G元年，已經有用戶將手機升級為5G，不過有網友在「批踢踢實業坊」上發文，他解釋自己住在新北高樓層的住宅區，之前晚上六點到十點的網速通常很慢，時常連看YouTube影片都跑不動，自從5G上路後，網速更慘，網友看了數據有人認為「上傳速度太低了吧」，也有人覺得「這議題快變都市傳說了」。

手機科技／雲端發票 中獎不扣印花稅

財政部去年1月起推出「統一發票兌獎」APP，民眾只要到財政部電子發票整合服務平台申請手機條碼，購物時提供手機條碼供店家刷...

迎接10週年 小米10、Redmi K30至尊紀念版與新款小米電視將亮相

小米預計在8月11日迎接發展進入10週年，而除了將由小米執行長雷軍進行10週年演講之外，小米當天也預期公布包含小米10至尊紀念版 (Mi 10 Ultra Anniversary Edition)、Redmi K30至尊紀念版 (Redmi K30 Ultra Anniversary Edition)，以及新款採用55吋OLED面板設計的小米電視與全新無線充電板。

傳Qualcomm將遊說美國政府同意將處理器銷售給華為

華為消費者業務執行長余承東日前證實預計用於Mate 40系列旗艦手機的Kirin 9000系列，在面臨美國新一波技術出口禁令情況下，將成為華為旗下最後一款自製處理器。因此，市場開始有不少看法猜測華為接下來將如何解決旗下產品沒有處理器可用問題。

用一面螢幕環繞打造的小米MIX Alpha最終無法上市

在微博上回覆網友提問時，小米執行長雷軍證實去年9月推出標榜可上市銷售的概念手機小米MIX Alpha，最終因為單面螢幕圍繞設計難以達到量產規模，因此最終無法順利進入市場銷售。

華為透露Kirin 9000系列 將會是旗下最後一款自製處理器

華為消費者業務執行長余承東在稍早舉辦的中國信息化百人會2020年峰會演講中透露，受到美國技術出口禁令影響，預計用於下半年即將推出旗艦手機Mate 40系列的Kirin 9000系列處理器將可能成為Kirin系列處理器最後一款產品，同時更意味Mate 40系列將是最後一款採用華為旗下海思半導體處理器的旗艦手機。

熱門新聞

隨身碟顯示「無法識別格式」時 還有救嗎？

微軟再度揮軍手機市場 一機兩用的Surface Duo預購中

Mozilla大裁四分之一員工250 人！台灣辦公室也難逃收攤關門

蘋果iPhone 12將先推出5G版？傳4G平價版本得等到這時！

新台幣21萬？小米推出第一款量產上市的55吋透明OLED電視

成軍10週年推「小米10至尊版」 安兔兔飆66萬分、相機超越華為P40 Pro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。