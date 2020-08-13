微軟確認雙螢幕手機Surface Duo 將在9月10日於美國上市

微軟宣布，去年推出搭載雙螢幕設計的Surface Duo將開放預購，並且將在美國西岸時間9月10日正式銷售，而建議售價則從1399美元起跳，並且整合Microsoft 365服務使用體驗。

如同去年揭曉細節，Surface Duo採用兩組5.6吋PixelSense螢幕，攤平之後即可當做8.1吋平板裝置使用，而硬體規格則維持採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體，以及最高可達256GB儲存容量，作業系統則採用Android 10，但微軟在Surface Duo整合大量Microsoft 365服務使用體驗。

相較三星推出的Galaxy Fold或Galaxy Z Fold 2，微軟認為兩組螢幕將能帶來更明顯的分工使用模式，同時也不認為目前可凹折螢幕設計能提供差異顯著的使用感受，因此在Surface Duo僅提供兩組獨立的螢幕，並且藉由可360度翻轉的轉軸機構連接，讓使用者能在雙螢幕之間感受多工操作效率。

不過，微軟並未因應5G網路開始在市場普及，進而在Surface Duo加入5G連網功能，依然維持對應4G LTE連網規格設計。

至於作業系統則採用Android 10，並且採用微軟客製化設計的UEFI介面，讓微軟能透過企業級安全加密形式提供Surface Duo韌體升級，同時強調針對Surface Duo軟體、硬體及韌體提供充足安全防護。

但以價位來看，微軟預計以1399美元起跳價格銷售Surface Duo，顯然貼近今年推出多款支援5G連網的旗艦手機價位，卻維持採用去年推出的硬體設計，或許會讓人再三考慮是否購買此款手機。

除了即將在美國境內上市，微軟並未透露是否將會在其他市場同步推行此款雙螢幕手機。

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