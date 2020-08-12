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三星與南韓、印度電信業者合作 推出Galaxy Note 20獨佔配色
三星近期發表旗艦手機Galaxy Note 20系列將在8月21日於全球市場開放銷售之際，各地區的電信業者也開始緊鑼密鼓地宣傳此款新機，而三星也預期比照年初Galaxy S20系列與各家電信業者合作特殊色，藉此吸引不同用戶族群。
例如目前在南韓地區預計推出的Galaxy Note 20，三星便推出神祕粉、神祕紅與神祕藍三款不同配色，分別與LG U+、KT、SK Telecom進行獨佔配色款式合作。
而在印度市場也將採取相同作法，同樣也將推出神祕藍配色的Galaxy Note 20，並且與特定通路合作銷售。
至於接下來預計在台灣、中國等市場推出配色款式，暫時還無法確認是否也會採取類似作法，透過特殊配色吸引消費者搭配特定電信業者服務購機。
以先前三星公布資訊，Galaxy Note 20在全球市場推出標準配色款式分別為霧面設計的神祕銅、神祕黑與神祕綠，而Galaxy Note 20 Ultra則分別為霧面設計的神祕銅，以及採亮面設計的神祕黑與神祕白。
台灣預計在8月13日舉辦Galaxy Note 20系列手機上市活動，預期將會公布具體售價等資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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