三星與南韓、印度電信業者合作 推出Galaxy Note 20獨佔配色

Google 在本週正式推出中階新機 Pixel 4a，讓同樣身為小手機代表的 iPhone SE 遇上了強勁的敵人，也因為這兩支分別是 Google 陣營、蘋果陣營的平價派選手，在兩者大小、價格相近的情況下，Google Pixel 4a 有沒有機會搶下 iPhone SE 的光彩，我們今天就它拿來跟 Pixel 4a 一較高下吧！

2020-08-08 09:55