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成軍10週年推「小米10至尊版」 安兔兔飆66萬分、相機超越華為P40 Pro

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前消息小米在今日 (8/11)由創辦人、董事長暨執行長雷軍進行的成軍10週年演講時，正式揭曉作為紀念機種定位的小米10至尊版，並且採用120倍變焦鏡頭設計、120W有線快充，以及120Hz螢幕畫面更新率，同時也強調在DXOMARK相機性能評價獲得130分表現，進一步超越華為P40 Pro先前創下的128分評價結果。

作為成軍10週年紀念機種，小米在小米10至尊版採用多項技術堆疊設計，藉此呼應小米最初以「為發燒而生」的產品設計理念，除了採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，更搭配LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件規格，並且藉由VC水冷散熱系統確保手機內部溫度穩定，在安兔兔跑分結果創下66萬分的效能表現紀錄。

效能方面更可藉由Game Turbo 4.0功能自訂GPU設定參數，讓使用者能針對遊戲需求調整每秒畫格數量、解析度、抗鋸齒表現、貼圖紋理品質等項目，另外更可將遊戲app下載預裝在手機記憶體內，讓遊戲安裝及啟動速度可提昇40%-60%，並且可在試玩後立即刪除，避免佔據手機儲存空間，甚至造成資料碎片化情況。

支援120Hz畫面更新率的螢幕

在螢幕部分，則採用支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控採樣率的6.67吋雙側曲面OLED螢幕，對應800nits亮度，以及1120nits最高峰值亮度表現，對比度則可達5000000:1，並且強調在出廠時就完成色彩校正，色彩精度JNCD小於0.63，色準度△E則小於1，另外更搭載前後雙光線感應器，藉此能更精準依照環境光源控制螢幕亮度。

支援高達120倍變焦的鏡頭設計

而在手機常用拍攝功能，更導入最高達120倍變焦的主鏡頭模組設計，其中採用6400萬畫素、1/1.32吋感光元件與1.2μm單位感光面積，並且搭配8枚鏡片設計的廣角鏡頭，除了對應光學防震、8K錄影與四合一畫素合併拍攝功能，更可透過原生ISO Fusion超動態技術與硬體演算確影像色彩動態範圍、色域表現，並且降低拍攝晃動現象。

另外則以SONY IMX586感光元件打造支援120倍長焦拍攝功能的潛望式遠距鏡頭，以及對應等效12mm焦段、2000萬畫素的128°超廣角鏡頭，並且配置一組1200萬畫素、支援兩倍光學變焦、等效50mm焦段的人像鏡頭，藉此對應不同拍攝需求。

支援120W的電池快充設計

充電技術部分，小米則是將先前標榜已經達量產階段的100W以上有線快充技術應用在小米10至尊版，並且支援高達120W有線快充，另外則支援50W無線快充與10W無線反向充電，並且通過德國萊因TÜV安全快充系統3.0認證。

依照小米說明，搭配120W充電器，可在5分鐘內讓小米10至尊版的4500mAh電池充入41%電量，並且可在23分鐘內完成充滿，其中採用多級遞變電流調控技術，支援雙電荷泵充電、直充、一般充電三種模式。而透過並聯兩顆98.5%超高轉換效率電荷泵的設計，可大幅降低轉換過程中的能量損耗，並且提升充電效率，同時也能降低充電持的發熱情況，藉此讓充電器能以更高功率充電。

至於小米10至尊版搭載的可量產等級50W無線快充技術，同樣採用雙電荷泵設計，並且以4:2比例的直充架構運作，讓小米10至尊版的電池電量可在40分鐘內完成充電，充電效率幾乎等同一般50W有線快充，同時也支援最高10W的無線反向充電。

充電安全方面除了通過德國萊因TÜV安全快充系統3.0認證，小米10至尊版內部更採用34道安全充電保護措施，從手機、電池到充電器端均確保充電安全，更採用量產等級的石墨烯基鋰離子電池，搭配雙電芯串聯的蝶式對稱結構設計，讓充電效率能有效提昇。

首款透過無人化智慧工廠生產的小米手機

小米10至尊版預計推出陶瓷黑、亮銀版，以及透明版三款配色，分別詮釋小米歷代經典手機設計工藝，分別推出8GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量、12GB記憶體+256GB儲存容量，以及16GB記憶體+512GB儲存容量四種規格版本，建議售價分別是人民幣5299元、人民幣5599元、人民幣5999元及人民幣6999元，預計從8月11日晚間9點30分開放中國地區市場預購，並且在8月16日上午10點正式開放銷售。

同時，小米也同步推出55W立式風冷無線充電器、智慧追蹤式無線充電器、100W車用充電器，以及對應小米10至尊版使用的皮革翻蓋保護套與皮革保護殼等配件。

而在此次說明中，小米更透露小米10至尊版是以旗下佔地1.86萬平方公尺面積、投資金額達人民幣6億元的無人化智慧工廠生產，全程均以無人、無燈的自動化形式製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 小米 快充 電池

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