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價格再寫性價比傳奇！Redmi K30至尊版同步揭曉 搭載天璣1000+處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

除了作為成軍10週年紀念機種定位的小米10至尊版，小米在此次成軍10週年演講中也揭曉定調人民幣1999元價位帶，並且續寫性價比傳奇的Redmi K30至尊版，並且確定搭載聯發科天璣1000+處理器，以及同樣支援120Hz畫面更新率的AMOLED全尺寸螢幕。

相較小米10至尊版，Redmi K30至尊版則是採用聯發科天璣1000+處理器，對應SA獨立組網與NSA非獨立組網形式的5G連網模式，並且支援雙5G SIM同時使用，以及5G網路雙向載波聚合，另外也能自動依據連網環境自動切換網路連接模式。

手機內部則採用面積達3495mm²的VC散熱板，配合石墨烯、石墨片組成立體散熱系統，確保手機能在長時間維持穩定效能輸出。

螢幕部分則同樣支援120Hz畫面更新率與240Hz觸控採樣率，而全尺寸設計的AMOLED螢幕則採用彈出式視訊鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比可達92.7%，支援1200nit最高峰值亮度與5000000:1顯示對比，另外也對應100%覆蓋率的DCI-P3色域表現，同時支援HDR10+顯示效果，並且能透過前後感應器識別環境光源，讓螢幕亮度調整更為精準。

至於鏡頭部分，則分別搭載6400萬像素廣角鏡頭、1300萬像素119°超廣角鏡頭、等效50mm長焦微距鏡頭，以及200萬像素人像景深鏡頭，其中廣角鏡頭支援四合一畫素合併拍攝，錄影功能更可配合內建3組麥克風實現Audio Zoom變焦收音效果，讓影片記錄聲音可隨畫面呈現遠近深度效果，另外也支援以人工智慧技術運算的影像替換效果。

而在電池部分則搭載4500mAh容量設計，支援33W有線快充，可在1小時內將電力充滿，同時也能對應全天候的電力使用需求。其他部分，則可透過內建NFC感應功能支援行動支付，同時也能模擬交通卡與門卡，另外也保留紅外線遙控器與螢幕下指紋辨識設計。

Redmi K30至尊版分別推出月幕白、極夜黑、薄荷綠三款配色，並且提供6GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+128GB儲存容量，建議售價則分別為人民幣1999元、人民幣2199元，而8GB記憶體+256GB儲存容量及8GB記憶體+512GB儲存容量建議售價則均為人民幣2499元，預計於8月11日晚間9點30分開放中國地區市場預購，預計在8月14日上午10點正式開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 Redmi 天璣 處理器 小米

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