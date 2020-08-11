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手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

聯合新聞網 / 綜合報導
路透社
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手機規格每年更新，各廠牌手機都有許多不同儲存空間的型號可供選擇，但有PTT網友發現，同一款手機的64G和128G型號，價差可能會差到2000元以上。讓他不解問：64G再插SD記憶卡，不就等於128G了嗎？為何價差會這麼大？難道外接記憶卡會讓手機速度變慢嗎？

對此，網友們回答「2千買方便，不用再去處理記憶卡，還能多插張SIM卡」、「看需求，有時候連64G的空間都用不滿」、「如果照片定期備份，可以選64G的就好」；但也有網友指出「打算用兩年以上就要買大空間的」、「內建空間和擴充記憶卡讀取速度差很多，且記憶卡有時使用上比較不穩定」

還有網友提出真正關鍵：「內建和擴充真正差在，有些App只能裝內建記憶體不能裝在SD卡上，如果App裝太多，或有些遊戲就佔好幾G，可能使用上一下就爆掉了。而且使用的穩定性上也差很多。」

事實上記憶卡除了容量大小，讀取速度也會有很大差別，從最慢4MB到90MB都有，機器規格越高、有高畫質照片、影片需求越需使用讀取速度快的卡片，否則反而會導致使用變慢的感覺。

手機 記憶卡

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