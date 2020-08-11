他住新北高樓層 5G上路後哀號網速變慢「晚上6點就卡」

今年是5G元年，已經有用戶將手機升級為5G，不過有網友在「批踢踢實業坊」上發文，他解釋自己住在新北高樓層的住宅區，之前晚上六點到十點的網速通常很慢，時常連看YouTube影片都跑不動，自從5G上路後，網速更慘，網友看了數據有人認為「上傳速度太低了吧」，也有人覺得「這議題快變都市傳說了」。

原Po表示，5G上路之前，他住在新北高樓層的住宅區，住家附近都是新大樓，因此沒有很多空屋，這種情況導致他晚上六點到十點在家上網時，網路速度通常都很慢，原Po說「不要說吃雞爆ping（延遲），有時候連水管（YouTube）1080P 60都跑不動，不過進入深夜（半夜01時後），網速基本上都不會低於100Mbps頻寬」。

自從5G上路後，網友的網速低到連影片都跑不到。圖擷自 PTT 5G上路之後，本來在公司附近24小時都曾測到網路破百的地方，現在只剩下5、60Mbps頻寬，原Po解釋「家裡更慘尖峰剩10～30Mbps，半夜上限也在6、70Mbps左右，深夜想看個Telegram毛片都要轉圈圈」，他貼出截圖證明自己的下載網速只有112Mbps，上傳速度為9.39Mbps。

網友看完回應「上傳速度太低了吧科科」、「說真的，現在台灣網路該計較的已經不是下載速度，而是上傳」、「有感啊，網速都被壓到5XXK左右」、「不這樣，怎麼逼你升5G」；不過，也有人覺得沒受到5G上路的影響「5G就商業話題 」、「我覺得這議題快變都市傳說了」、「覺得沒受影響，這兩天用中華4G追劇，速度還是一樣快」。