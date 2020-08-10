傳Qualcomm將遊說美國政府同意將處理器銷售給華為

華為消費者業務執行長余承東日前證實預計用於Mate 40系列旗艦手機的Kirin 9000系列，在面臨美國新一波技術出口禁令情況下，將成為華為旗下最後一款自製處理器。因此，市場開始有不少看法猜測華為接下來將如何解決旗下產品沒有處理器可用問題。

而在Qualcomm近期證實與華為在專利技術授權糾紛達成和解，並且由華為支付18億美元金額後，市場更傳出Qualcomm有意向美國政府進行遊說，藉此獲准可向華為銷售旗下5G相關處理器產品。

在此之前，Qualcomm其實就曾透露希望能儘快與華為恢復合作關係，尤其在目前華為旗下手機產品即將面臨沒有處理器可用情況，將能讓Qualcomm獲得更大筆處理器產品訂單。

不過，Qualcomm並未對此類說法作任何回應。但如果能順利接下華為處理器訂單需求，意味將為Qualcomm帶來大筆營收。

除了Qualcomm，包含聯發科在內業者也傳出將與華為合作提供處理器產品，甚至也有說法指稱華為可能與三星合作，但以目前三星處理器實際產能，加上本身手機產品使用需求，恐怕難以支撐華為訂單數量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》