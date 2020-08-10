迎接10週年 小米10、Redmi K30至尊紀念版與新款小米電視將亮相

小米預計在8月11日迎接發展進入10週年，而除了將由小米執行長雷軍進行10週年演講之外，小米當天也預期公布包含小米10至尊紀念版 (Mi 10 Ultra Anniversary Edition)、Redmi K30至尊紀念版 (Redmi K30 Ultra Anniversary Edition)，以及新款採用55吋OLED面板設計的小米電視與全新無線充電板。

而依照稍早曝光圖像，顯示小米10至尊紀念版將採用亮面黑、亮面銀，以及透明背蓋設計三種款式，其中預期搭載120Hz或144Hz畫面更新率，以及支援100W或120W有線快充，以及55W無線快充，電池容量則是4500mAh。

至於硬體規格部分，預期採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，搭配8GB、12GB或16GB容量記憶體，以及128GB、256GB或512GB儲存容量。而在鏡頭部分，小米可能會在這款手機採用先前展示的螢幕下鏡頭設計，以及高達120倍變焦設計的主相機。

另外，Redmi K30至尊紀念版則預期採用聯發科天璣1000+處理器，搭配6GB或8GB記憶體，以及128GB或512GB儲存容量，機身配色則區分白、黑與薄荷綠，預期採用6.67吋、Full HD+解析度設計的AMOLED螢幕，將支援120Hz畫面更新率，電池容量則是4400mAh，並且支援33W有線快充。

相機部分，Redmi K30至尊紀念版將搭載6400萬畫素廣角鏡頭在內的主相機設計，以及2000萬畫素視訊鏡頭。

除了兩款手機，小米更預期在8月11日當天公布新款55吋、OLED面板設計的全新小米電視，以及支援55W快充的無線充電板配件。

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