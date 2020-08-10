快訊

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

用一面螢幕環繞打造的小米MIX Alpha最終無法上市

聯合新聞網 / 楊又肇

在微博上回覆網友提問時，小米執行長雷軍證實去年9月推出標榜可上市銷售的概念手機小米MIX Alpha，最終因為單面螢幕圍繞設計難以達到量產規模，因此最終無法順利進入市場銷售。

由於無法達成預期量產規模理想，因此小米MIX Alpha確定無法進入市場銷售。另一方面，小米也透露全機幾乎以螢幕包圍的設計，實際上也可能造成使用過程更容易損壞情況，甚至可能造成螢幕誤觸情況，加上這樣的手機設計原本就難以透過量產方式打造，因此也讓這款手機難以成為市售商品。

不過，既然小米先前強調小米MIX Alpha上所採用技術均已達量產規格，因此未來或許也會將小米MIX Alpha採用設計納入一般手機產品。

依照先前說明，小米MIX Alpha採用的環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%，而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成，但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。

除了採用環繞螢幕構成手機機身外部，機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。

為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體，並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

曬貓政治學 不是貓奴小心炸毛反效果

自行研發晶片 雷軍：小米遇到巨大困難

華新科、奇力新 出貨熱

解鎖小米空氣淨化器隱藏功能！改造為ITX電腦機殼、自帶風扇簡直完美

相關新聞

迎接10週年 小米10、Redmi K30至尊紀念版與新款小米電視將亮相

小米預計在8月11日迎接發展進入10週年，而除了將由小米執行長雷軍進行10週年演講之外，小米當天也預期公布包含小米10至尊紀念版 (Mi 10 Ultra Anniversary Edition)、Redmi K30至尊紀念版 (Redmi K30 Ultra Anniversary Edition)，以及新款採用55吋OLED面板設計的小米電視與全新無線充電板。

傳Qualcomm將遊說美國政府同意將處理器銷售給華為

華為消費者業務執行長余承東日前證實預計用於Mate 40系列旗艦手機的Kirin 9000系列，在面臨美國新一波技術出口禁令情況下，將成為華為旗下最後一款自製處理器。因此，市場開始有不少看法猜測華為接下來將如何解決旗下產品沒有處理器可用問題。

用一面螢幕環繞打造的小米MIX Alpha最終無法上市

在微博上回覆網友提問時，小米執行長雷軍證實去年9月推出標榜可上市銷售的概念手機小米MIX Alpha，最終因為單面螢幕圍繞設計難以達到量產規模，因此最終無法順利進入市場銷售。

華為透露Kirin 9000系列 將會是旗下最後一款自製處理器

華為消費者業務執行長余承東在稍早舉辦的中國信息化百人會2020年峰會演講中透露，受到美國技術出口禁令影響，預計用於下半年即將推出旗艦手機Mate 40系列的Kirin 9000系列處理器將可能成為Kirin系列處理器最後一款產品，同時更意味Mate 40系列將是最後一款採用華為旗下海思半導體處理器的旗艦手機。

7個小訣竅 這個父親節幫爸爸變身iPhone使用達人

今天就是父親節了，只送禮物還不夠誠意，還要幫為爸爸搞定各種最實用功能才最貼心。對長輩來說，最簡單、不用花太多力氣學習使用...

Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

Google 在本週正式推出中階新機 Pixel 4a，讓同樣身為小手機代表的 iPhone SE 遇上了強勁的敵人，也因為這兩支分別是 Google 陣營、蘋果陣營的平價派選手，在兩者大小、價格相近的情況下，Google Pixel 4a 有沒有機會搶下 iPhone SE 的光彩，我們今天就它拿來跟 Pixel 4a 一較高下吧！

編碼內容被挖出？Google可能推出螢幕可凹折手機「passport」

近期對外宣布推出入門機種Pixel 4a後，9to5Google網站從AOSP (Android Open Source Project)原始編碼內容挖出包含預計今年10月推出的Pixel 4a (5G)與Pixel 5，另外也包含預期會在明年推出的Pixel 5a，以及可能是對應Pixel 6的產品代號，甚至還包含或許是Google預計打造的螢幕可凹折手機。

什麼是NP？0元手機怎麼挑？低資費、低價位手機該如何選購？

常會看到廣告上寫說月付 XXX 手機 0 元起！通常來說這種廣告會有兩種狀況，一是高資費搭配旗艦機、二是低資費搭配入門機，綁約期間從 12 個月~ 30 個月不等，普遍來說，要看划不划算，可以計算綁約期間的資費價格總共會是多少錢，再來決定是否要以高資費搭配高價位手機來入手，但低資費 x 低價位的組合又該如何抉擇呢？

Galaxy Z Fold 2完整規格釋出 搭載4500mAh電池容量、S865+處理器

稍早宣布將在9月1日進一步揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2時，三星僅說明這款手機採用螢幕規格，以及新轉軸機構設計，並未透露具體手機規格。而XDA Developers論壇網站則是取得Galaxy Z Fold 2具體規格細節，則是確認此款手機同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，電池容量則是4500mAh，但主相機鏡頭配置則與Galaxy Note 20有些差異。

追上Pixel？三星承諾高階手機至少有三年作業系統版本更新

揭曉Galaxy Note 20系列之後，三星也宣布將針對旗下高階旗艦機種提供至少三年作業系統版本更新，其中包含Galaxy S系列、Note系列，以及目前主打的Galaxy Z系列都能在更長時間內獲得新版作業系統升級。

5G匯流戰開打！現在主打行動、寬頻、有線電視「一費三享」

台灣正式進入5G元年，繼電信三強中華電、台灣大、遠傳相繼於7月開台，兩小業者的台灣之星也在本周開台、亞太電信則以9月底前開台為目標。然因5G時代更著重「居家數位匯流」領域，所以除了小螢幕的行動網路，大螢幕的有線電視擁有到家戶last mile（最後一哩）的優勢，電信與有線電視業者也積極合縱連橫，正式進入「多網合一」的資費搶客大戰。

vivo更新強化自拍功能的S7手機 售價人民幣2798元起跳

繼推出X50系列手機之後，vivo再次宣布推出強化自拍功能的S7。

熱門新聞

「鬼滅之刃」爆紅 讓Sony決心要以動畫為事業第四大支柱

OLYMPUS入門微單眼相機E-M10 Mark IV 復古輕量登場

疫情中異軍突起 微軟HoloLens 2將於9月搶攻商用市場

迎接10週年 小米10、Redmi K30至尊紀念版與新款小米電視將亮相

用一面螢幕環繞打造的小米MIX Alpha最終無法上市

TikTok將向美國政府提告 抗議未提供充分準備時間與申辯機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。