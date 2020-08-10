用一面螢幕環繞打造的小米MIX Alpha最終無法上市
在微博上回覆網友提問時，小米執行長雷軍證實去年9月推出標榜可上市銷售的概念手機小米MIX Alpha，最終因為單面螢幕圍繞設計難以達到量產規模，因此最終無法順利進入市場銷售。
由於無法達成預期量產規模理想，因此小米MIX Alpha確定無法進入市場銷售。另一方面，小米也透露全機幾乎以螢幕包圍的設計，實際上也可能造成使用過程更容易損壞情況，甚至可能造成螢幕誤觸情況，加上這樣的手機設計原本就難以透過量產方式打造，因此也讓這款手機難以成為市售商品。
不過，既然小米先前強調小米MIX Alpha上所採用技術均已達量產規格，因此未來或許也會將小米MIX Alpha採用設計納入一般手機產品。
依照先前說明，小米MIX Alpha採用的環繞螢幕將使顯示佔比達180.6%，而螢幕顯示層、觸控層與外側保護層均以分層貼合形式構成，但未透露此款手機實際尺寸與螢幕解析度。
除了採用環繞螢幕構成手機機身外部，機身更以震動馬達產生回饋力道取代實體電源鍵、音量按鍵操作觸感，並且採用螢幕下指紋辨識設計，而聽筒部分則是以螢幕震動發聲技術取代，趨近感應元件等功能則是以超音波技術取代。
為了進一步保護螢幕，小米MIX Alpha分別採用鈦合金材質打造框體，並且透過精密陶瓷及藍寶石玻璃強化機身防護效果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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