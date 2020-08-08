編碼內容被挖出？Google可能推出螢幕可凹折手機「passport」
近期對外宣布推出入門機種Pixel 4a後，9to5Google網站從AOSP (Android Open Source Project)原始編碼內容挖出包含預計今年10月推出的Pixel 4a (5G)與Pixel 5，另外也包含預期會在明年推出的Pixel 5a，以及可能是對應Pixel 6的產品代號，甚至還包含或許是Google預計打造的螢幕可凹折手機。
相較過往推出的Pixel系列機種多半是以魚類名稱作為代號，但從9to5Google網站挖出代號分別包含「barbette」、「raven」、「oriole」與「passport」，明顯與魚類名稱沒有關連。
其中「barbette」預期會是明年上半年預計推出的Pixel 5a，而「raven」、「oriole」則有可能會是明年準備更新的Pixel 6系列，至於「passport」或許就是Google秘密打造的螢幕可凹折手機。
而從先前Google與三星合作對應螢幕可凹折手機的作業系統最佳化來看，Google自行投入螢幕可凹折手機產品設計，有可能也是基於作為產品設計示範，藉此讓更多OEM廠商參考，並且讓螢幕可凹折手機成為市場主流產品。
除了接下來即將推出新機，原始編碼內容更透露預計秋季推出的Pixel 4a (5G)與Pixel 5，具體推行時間將會在今年10月，但預期也會比照Pixel 4a採線上更新發表方式公布，而不會像過往舉辦實體活動揭曉。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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