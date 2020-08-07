什麼是NP？0元手機怎麼挑？低資費、低價位手機該如何選購？

電信商常常會跟一些手機廠商推出 0 元手機的資費方案，但那些 0 元手機該怎麼挑才好呢？

常會看到廣告上寫說月付 XXX 手機 0 元起！通常來說這種廣告會有兩種狀況，一是高資費搭配旗艦機、二是低資費搭配入門機，綁約期間從 12 個月~ 30 個月不等，普遍來說，要看划不划算，可以計算綁約期間的資費價格總共會是多少錢，再來決定是否要以高資費搭配高價位手機來入手，但低資費 x 低價位的組合又該如何抉擇呢？

我們先來看看會搭配低資費方案的 0 元手機大多具備哪些條件吧！先定義低資費方案：4G、月租五百元以下資費的就算低資費好了，以空機售價而言，月資費五百元以下、會搭配 0 元手機方案的機種，空機價普遍約落在七千元以內（當然因為每間電信商跟手機廠商之間的合作不同，所以有時候也可能出現 699 月租費搭配空機價八千的 0 元手機組合）

▼各大電信會有不一樣的 0 元手機搭配

所謂的高資費方案通常會是以九百元以上月租費為主，這些高資費方案，你就有可能看到「月付 1599，iPhone SE2 零元帶回家」然後綁三十個月的狀況，這就會建議大家要算一下 1599*30=47970 這個方案對你來說划不划算囉！（通常會是業務啊、需要瘋狂講電話、上網吃到飽的族群辦高資費方案會比較划算啦）以下是台灣之星在 2020/7/29 的方案

低資費0元手機的共同特點？

撇除高價位手機而論，七千元以下的手機，通常會是中、低階或入門款手機，以 CP 值論，當然會建議大家挑選中階規格手機才划算啊！以近期入門款的手機舉例來說，ASUS ZenFone Max Pro （M2）、SUGAT T20 / 30、Samsung Galaxy A21s、vivo Y15（2020） / T12、紅米 Note 8T……等等這些機種都會跟電信商合作推出 0 元手機方案，那它們的共通點就會是便宜、採用較低階的處理器晶片、或是畫質較低的鏡頭囉，不過現在高階的智慧型手機幾乎快要可以當電腦用了，入門款的機型雖然與旗艦機不能比，然而對不常使用或者是只需要維持最基本的生活聯繫的使用者來說，這個年代的入門款手機已經相當堪用了啦

▼SUGAR T20

▼ASUS ZenFone Max Pro （M2）

同場加映：何為NP？

如果大家有去過通訊行辦門號買手機，應該或多或少都有聽過「NP」這個詞吧！這個詞是「Number Portability」簡單來說就是用戶攜碼的縮寫，台灣各大電信都在互搶客戶，通訊行通常用抽傭金的方式扮演幫助客戶攜碼跳槽到另外一個電信的角色，電信商得到新客戶、通訊行拿傭金、客戶則會得到優惠價的退傭金、手機、裝置或者是其他攜碼跳槽的優惠月租費，不過大家也要注意隱藏的風險，建議大家在你所有的證件影本上都要寫明「僅限OOO某年某日攜碼至XX電信使用」，並選擇規模夠大、有信任基礎的通訊行，這是最基礎的防範被盜用身分的方法，當然，你要說有心要盜用還是可以盜用啊，但那部份就不是我們可以控制的了，如果真的擔心，也可以親自到電信辦攜碼轉約、不靠通訊行囉！

小結

畢竟還是一分錢一分貨嘛，低資費 x 低價位手機的方案，可能就要做好手機提供的是比較基礎的規格的準備囉，如果真的要選 0 元手機，可以先選出喜歡的手機品牌，看看處理器的規格是不是今年最新的？看記憶體跟儲存空間跟其他選出來的手機比較一下，再來看鏡頭規格，最最最簡單的方式就是看誰的鏡頭畫素高誰就贏，接著也可以看一下螢幕，解析度最好是有到 1080p 畫面看起來會比較舒服，大概可以先看這幾點，或找一些開箱文來讀，如果可以的話親自玩玩看是最好的囉～我的意見就給到這邊，接下來選購就是大家的功課囉！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》