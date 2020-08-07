快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

聯合新聞網 / 電獺少女

中階機的對決！ 你選哪支？

Google 在本週正式推出中階新機 Pixel 4a，讓同樣身為小手機代表的 iPhone SE 遇上了強勁的敵人，也因為這兩支分別是 Google 陣營、蘋果陣營的平價派選手，在兩者大小、價格相近的情況下，Google Pixel 4a 有沒有機會搶下 iPhone SE 的光彩，我們今天就它拿來跟 Pixel 4a 一較高下吧！

外型

身為小手機派的用戶，很多人喜歡 iPhone SE 的大小，Google Pixel 4a 的寬度跟 iPhone SE 差不多，但長度比較長一點。 不過因為 Google Pixel 4a 正面是採挖孔設計，所以螢幕的大小可以達到 5.81 吋，比 iPhone SE 的 4.7 吋大很多

▼ Google Pixel 4a 正面搭載的是 5.81 吋的 OLED 螢幕，解析度為 1080x2340，而 iPhone SE 則是 4.7 吋的 LCD 螢幕，解析度為 1334x750，比較起來 Pixel 4a 的畫面表現會比較好一點

▼Pixel 4a 在背面搭載指紋辨識鍵，而 iPhone SE 則是在正面搭載了 Touch ID

▼兩者重量也差不多，Pixel 4a 為 143g 而 iPhone SE 為 148g，不過 Pixel 4a 霧面的手感很不沾指紋

Pixel 4a 上面有 3.5mm 的耳機孔、下方為 Type-C 充電孔，而 iPhone SE 依然是把 Lightning 當作充電孔與耳機孔使用，這邊我就只附上 Pixel 4a 的圖片

鏡頭

在主鏡頭的部分兩者都只有一顆主鏡頭，Pixel 4a 是一顆 1220 萬畫素的鏡頭，搭配 800 萬畫素的前鏡頭 ; iPhone SE 則是一顆 1200 萬畫素的主鏡頭，搭配 700 萬畫素的前鏡頭

▼Pixel 4a 延續 Pixel 4 的鏡頭設計概念，把鏡頭模組設計成正方形

雖然只有單鏡頭，但 Google 強調 Pixel 4a 並不會輸旗艦機 Pixel 4 太多，這都要歸功於他們強大的 AI 技術及軟體的輔助，一樣能做到 HDR+、夜拍、拍銀河、肖像模式、雙重曝光控制等等，讓影像達到最佳的效果。而 iPhone SE 一樣有支援人像模式、Smart HDR 等功能，但如果需要在夜晚或低光源的情況下拍攝，Pixel 4a 有支援夜拍表現會比較好

規格

處理器的部分 Pixel 4a 搭載的是高通驍龍 S730 的處理器，這顆處理器的跑分可以媲美前年旗艦機搭載的 S845 的效能，而 iPhone SE 則是搭載與 iPhone 11 系列相同的 A13 旗艦晶片，以處理器規格來說，iPhone SE 贏過 Pixel 4a

電池的部分 Pixel 4a 搭載 3,140 mAh 的電池，而 iPhone SE 搭載 1,821 mAh 的電池，兩者都具備 18W 的快充功能，但 iPhone SE 可以無線充電，而 Pixel 4a 並不支援

價格的部分 Pixel 4a (6GB RAM/128GB ROM) 售價 11,990 台幣，而 iPhone SE 售價 14,500 台幣起（64GB），兩支手機在不同方面各有優勢，就看各位在挑手機的時候在意哪些重點，之後還會有 Pixel 4a 的詳細評測，以下先幫大家補充兩者的規格～讓大家參考一下囉！

規格表

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Google Pixel 4a iPhone SE 鏡頭 蘋果 螢幕 Type-C 電池 快充

延伸閱讀

高性價比、台灣團隊主導研發！Google進一步解密Pixel 4a

Galaxy Z Fold 2完整規格釋出 搭載4500mAh電池容量、S865+處理器

追上Pixel？三星承諾高階手機至少有三年作業系統版本更新

安裝新版Edge後Windows 10居然變慢？微軟表示他們也不知道原因

相關新聞

Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

Google 在本週正式推出中階新機 Pixel 4a，讓同樣身為小手機代表的 iPhone SE 遇上了強勁的敵人，也因為這兩支分別是 Google 陣營、蘋果陣營的平價派選手，在兩者大小、價格相近的情況下，Google Pixel 4a 有沒有機會搶下 iPhone SE 的光彩，我們今天就它拿來跟 Pixel 4a 一較高下吧！

什麼是NP？0元手機怎麼挑？低資費、低價位手機該如何選購？

常會看到廣告上寫說月付 XXX 手機 0 元起！通常來說這種廣告會有兩種狀況，一是高資費搭配旗艦機、二是低資費搭配入門機，綁約期間從 12 個月~ 30 個月不等，普遍來說，要看划不划算，可以計算綁約期間的資費價格總共會是多少錢，再來決定是否要以高資費搭配高價位手機來入手，但低資費 x 低價位的組合又該如何抉擇呢？

Galaxy Z Fold 2完整規格釋出 搭載4500mAh電池容量、S865+處理器

稍早宣布將在9月1日進一步揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2時，三星僅說明這款手機採用螢幕規格，以及新轉軸機構設計，並未透露具體手機規格。而XDA Developers論壇網站則是取得Galaxy Z Fold 2具體規格細節，則是確認此款手機同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，電池容量則是4500mAh，但主相機鏡頭配置則與Galaxy Note 20有些差異。

追上Pixel？三星承諾高階手機至少有三年作業系統版本更新

揭曉Galaxy Note 20系列之後，三星也宣布將針對旗下高階旗艦機種提供至少三年作業系統版本更新，其中包含Galaxy S系列、Note系列，以及目前主打的Galaxy Z系列都能在更長時間內獲得新版作業系統升級。

5G匯流戰開打！現在主打行動、寬頻、有線電視「一費三享」

台灣正式進入5G元年，繼電信三強中華電、台灣大、遠傳相繼於7月開台，兩小業者的台灣之星也在本周開台、亞太電信則以9月底前開台為目標。然因5G時代更著重「居家數位匯流」領域，所以除了小螢幕的行動網路，大螢幕的有線電視擁有到家戶last mile（最後一哩）的優勢，電信與有線電視業者也積極合縱連橫，正式進入「多網合一」的資費搶客大戰。

vivo更新強化自拍功能的S7手機 售價人民幣2798元起跳

繼推出X50系列手機之後，vivo再次宣布推出強化自拍功能的S7。

支援5G連網功能 LG將在下半年推出新款Q系列手機

相關消息指出，LG在今年接連推出旗艦手機V60 ThinQ 5G，以及採用全新設計想法的Velvet之後，將在今年下半年推出加入5G連網功能的新款Q系列手機，藉此布局平價5G連網手機市場。

realme V5採用聯發科天璣720處理器 支援「有線反充」售價曝光

realme宣布推出新款中階手機realme V5，並且確定載用聯發科近期對外揭曉的天璣720處理器。

台灣之星5G開台！資費首創「用到5G才付錢」，月付999元就能不限速吃到飽

繼電信三雄之後，台灣之星今天（8月4日）宣布5G正式開台，除了公布全新年度品牌主張「#JoinUs一起5G」，資費也再度...

台灣之星5G正式啟用 年底將在高密集人口地區達80％覆蓋率

台灣之星今日 (8/4)宣布正式在台啟用5G網路服務，除了強調每月699元即可享5G網路吃到飽，更說明預計在2025年達成用戶人數達400萬規模目標，同時也計畫今年底讓旗下5G網路服務可在高密集人口地區達80%覆蓋率，預計在2021年在六都達90%覆蓋率，並且在2023年讓各縣市、近郊地區都能收到台灣之星的5G網路訊號。

iPhone照片1張變2張？輸入電腦多了「AAE」檔？什麼是 AAE

很多蘋果 iOS 用戶發現，在將 iPhone 或 iPad 上的照片透過傳輸線備份到電腦上時，發現同 1 張照片會變成 2 張，而且還會多一個「*.AAE檔」無法開啟。為什麼 iPhone 拍照副檔名是 *.AAE？要如何開啟 *.AAE 檔呢？

高性價比、台灣團隊主導研發！Google進一步解密Pixel 4a

針對稍早宣布推出的Pixel 4a，過去曾任HTC工程研發副總，目前負責帶領Pixel手機台灣工程團隊的Google硬體副總裁彭昱鈞，以及Android與Pixel軟體資深產品經理Zach Koch，分別分享此款手機特色及設計細節。

熱門新聞

「多功能平板」動手玩！Samsung Galaxy Tab S7強大又實用

Sony推出WH-1000XM4主動降噪全罩耳機 開口說話就會自動暫停音樂

安裝新版Edge後Windows 10居然變慢？微軟表示他們也不知道原因

Intel、聯發科合作5G連網晶片「T700」 預計用於明年初推出筆電產品

挑戰TikTok Instagram推出新短影片功能

Mac插電顯示「未充電」不用擔心！蘋果告訴你原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。