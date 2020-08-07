Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

中階機的對決！ 你選哪支？

Google 在本週正式推出中階新機 Pixel 4a，讓同樣身為小手機代表的 iPhone SE 遇上了強勁的敵人，也因為這兩支分別是 Google 陣營、蘋果陣營的平價派選手，在兩者大小、價格相近的情況下，Google Pixel 4a 有沒有機會搶下 iPhone SE 的光彩，我們今天就它拿來跟 Pixel 4a 一較高下吧！

外型

身為小手機派的用戶，很多人喜歡 iPhone SE 的大小，Google Pixel 4a 的寬度跟 iPhone SE 差不多，但長度比較長一點。 不過因為 Google Pixel 4a 正面是採挖孔設計，所以螢幕的大小可以達到 5.81 吋，比 iPhone SE 的 4.7 吋大很多

▼ Google Pixel 4a 正面搭載的是 5.81 吋的 OLED 螢幕，解析度為 1080x2340，而 iPhone SE 則是 4.7 吋的 LCD 螢幕，解析度為 1334x750，比較起來 Pixel 4a 的畫面表現會比較好一點

▼Pixel 4a 在背面搭載指紋辨識鍵，而 iPhone SE 則是在正面搭載了 Touch ID

▼兩者重量也差不多，Pixel 4a 為 143g 而 iPhone SE 為 148g，不過 Pixel 4a 霧面的手感很不沾指紋

Pixel 4a 上面有 3.5mm 的耳機孔、下方為 Type-C 充電孔，而 iPhone SE 依然是把 Lightning 當作充電孔與耳機孔使用，這邊我就只附上 Pixel 4a 的圖片

在主鏡頭的部分兩者都只有一顆主鏡頭，Pixel 4a 是一顆 1220 萬畫素的鏡頭，搭配 800 萬畫素的前鏡頭 ; iPhone SE 則是一顆 1200 萬畫素的主鏡頭，搭配 700 萬畫素的前鏡頭

▼Pixel 4a 延續 Pixel 4 的鏡頭設計概念，把鏡頭模組設計成正方形

雖然只有單鏡頭，但 Google 強調 Pixel 4a 並不會輸旗艦機 Pixel 4 太多，這都要歸功於他們強大的 AI 技術及軟體的輔助，一樣能做到 HDR+、夜拍、拍銀河、肖像模式、雙重曝光控制等等，讓影像達到最佳的效果。而 iPhone SE 一樣有支援人像模式、Smart HDR 等功能，但如果需要在夜晚或低光源的情況下拍攝，Pixel 4a 有支援夜拍表現會比較好

規格

處理器的部分 Pixel 4a 搭載的是高通驍龍 S730 的處理器，這顆處理器的跑分可以媲美前年旗艦機搭載的 S845 的效能，而 iPhone SE 則是搭載與 iPhone 11 系列相同的 A13 旗艦晶片，以處理器規格來說，iPhone SE 贏過 Pixel 4a

電池的部分 Pixel 4a 搭載 3,140 mAh 的電池，而 iPhone SE 搭載 1,821 mAh 的電池，兩者都具備 18W 的快充功能，但 iPhone SE 可以無線充電，而 Pixel 4a 並不支援

價格的部分 Pixel 4a (6GB RAM/128GB ROM) 售價 11,990 台幣，而 iPhone SE 售價 14,500 台幣起（64GB），兩支手機在不同方面各有優勢，就看各位在挑手機的時候在意哪些重點，之後還會有 Pixel 4a 的詳細評測，以下先幫大家補充兩者的規格～讓大家參考一下囉！

規格表

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》