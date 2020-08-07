追上Pixel？三星承諾高階手機至少有三年作業系統版本更新

揭曉Galaxy Note 20系列之後，三星也宣布將針對旗下高階旗艦機種提供至少三年作業系統版本更新，其中包含Galaxy S系列、Note系列，以及目前主打的Galaxy Z系列都能在更長時間內獲得新版作業系統升級。

依照三星說明，預計從Galaxy S10系列以後推出的高階旗艦機種開始，都能在更長時間內獲得新版作業系統升級，藉此延長此類機種使用時間，但諸如中階、入門等級的Galaxy A系列、M系列則可能因為整體汰換率相對較高，同時也受限硬體設計緣故，因此僅能在最多兩年內陸續取得作業系統版本更新。

而在與Google深入合作之下，三星目前已經持續改善旗下手機產品作業系統更新時間，雖然不像Google本身推出的Pixel系列手機般快速，但相比過往升級所需花費時間也明顯縮減好幾個月。

不過，三星方面並未透露是否因應Google政策進一步加快作業系統升級提供時間。

目前三星已經開始著手準備Android 11作業系統版本更新，並且開始向美國及韓國地區的開發者提供基於Android 11作業系統的One UI 3.0介面測試，預計今年稍晚時候將會優先針對今年初推出的Galaxy S20系列機種開放升級，接下來也會針對此次揭曉的Galaxy Note 20系列提供更新。

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