Galaxy Z Fold 2完整規格釋出 搭載4500mAh電池容量、S865+處理器

稍早宣布將在9月1日進一步揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2時，三星僅說明這款手機採用螢幕規格，以及新轉軸機構設計，並未透露具體手機規格。而XDA Developers論壇網站則是取得Galaxy Z Fold 2具體規格細節，則是確認此款手機同樣搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，電池容量則是4500mAh，但主相機鏡頭配置則與Galaxy Note 20有些差異。

從XDA Developers論壇網站釋出細節，顯示Galaxy Z Fold 2整機重量為279公克，折合時的體積為159.2 x 68 x 16.8 mm，而攤開時體積則是159.2 x 128.2 x 6.9 mm。

其中，外側採用的6.23吋螢幕採用Infinity-O Display形式設計，並且採用解析度為HD+的Super AMOLED面板，顯示比例為25：9，支援60Hz畫面更新率與HDR10+。而內側可凹折螢幕攤開後則是7.6吋規格，採用解析度為FHD+的Dynamic AMOLED 2X面板，顯示比例為5：4，同樣採用Infinity-O Display形式設計，並且支援最高120Hz畫面更新率，同樣支援HDR10+。

而記憶體則採用12GB LPDDR5規格，儲存容量則是256GB，電池容量為4500mAh，分別對應25W閃電快充，以及11W無線閃充，另外也支援反向無線充電，指紋辨識器則同樣配置在機身側面，並未在螢幕加入指紋辨識功能。

相機部分，外部或內部視訊鏡頭均為1000萬畫素、f/2.2光圈規格，但未加入Dual Pixel雙畫素對焦功能，背面主相機則分別搭載1200萬畫素、f/1.8光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，以及1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，另外配置同為1200萬畫素、f/2.4光圈設計的遠距鏡頭。

至於連網功能部分，Galaxy Z Fold 2同樣支援6GHz以下頻段與毫米波頻段設計的5G連網功能，但實際支援頻段還是會依照各地區上市版本而異。

在使用部分，Galaxy Z Fold 2維持與前一代機種相同凹折方式，但進一步強化轉軸結構，並且透過內部刷毛減少灰塵等異物滲入機身，同時也讓螢幕折合後的空隙變小。

具體上市時間與售價，預期要等三星在9月1日活動中揭曉，顏色則提供神祕銅與神祕黑兩款配色，另外也會推出Thom Browne Edition限量聯名款。。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》