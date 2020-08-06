vivo更新強化自拍功能的S7手機 售價人民幣2798元起跳

繼推出X50系列手機之後，vivo再次宣布推出強化自拍功能的S7。

相較X50系列強調主相機拍攝表現，新款S7則是延續先前S系列強調自拍功能，因此在視訊鏡頭啊載雙鏡頭設計，其中主鏡頭採用4400萬畫素、1/2.65吋的三星ISOCELL GH1感光元件，分別支援人眼對焦、夜景拍攝，以及支援4K@60fps錄影與240fps超級慢動作拍攝，另外則加入800萬畫素、105度的廣角鏡頭，讓使用者更方便進行多人自拍。

至於處理器則是採用Qualcomm Snapdragon 765G規格，並且搭載8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，螢幕則採用解析度微Full HD+、瀏海造型設計的6.44吋AMOLED面板規格，電池容量則採用4000mAh，支援33W有線快充，另外也搭載NFC功能。

而機身部分則搭載與X50系列相同的AG玻璃背蓋設計，分別提供黑色、白色與漸變配色，背面搭載主相機則分別配置6400萬畫素、三星ISOCELL GW1感光元件的廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素黑白鏡頭。

vivo預計從即日起開放預購S7，建議售價則分別為人民幣2798元與3098元，同時也將與南韓女團BLACKPINK成員Lisa合作中國地區手機代言。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》