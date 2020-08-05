三星預告Galaxy Z Fold 2將於9月亮相 再與Thom Browne品牌合作限量款

除了此次揭曉新品，三星也預告將在9月初對外揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 2，同時也確認此款手機將與紐約時尚品牌Thom Browne再次合作推出限量聯名款。

雖然並未特別介紹Galaxy Z Fold 2具體細節，但顯然三星接下來將會以Galaxy Z作為未來螢幕可凹折手機使用品牌，藉此成為全新產品類別。

而相較去年推出的Galaxy Fold，三星此次推出的Galaxy Z Fold 2外側換上新款6.2吋Infinity-O Display螢幕，相比Galaxy Fold採用4.6吋外側螢幕大了不少。內側可凹折螢幕則同樣換上Infinity-O Display，顯示面積則增加至7.6吋。

另外，在機身凹折機構部分也採用全新設計，顯然將改善去年推出可能容易讓灰塵等細物滲入，同時凹折機構也採用全新設計，機身顏色則分別推出神祕黑、神祕銅兩款配色，並且確定推出Thom Browne Edition限量聯名款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》