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Galaxy Note 20系列揭曉！大幅強化S Pen功能、以不同定位吸引消費者

聯合新聞網 / 楊又肇
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 Ultra

繼年初推出的年度旗艦手機Galaxy S20系列，三星在下半年以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，正式揭曉全新Galaxy Note 20系列，其中確認推出標準版本的Galaxy Note 20，以及高階款Galaxy Note 20 Ultra，但並未像Galaxy S20系列保留Plus版本設計，因此總計僅有兩款規格，並非先前傳聞三款設計。

整體設計

而形式上Galaxy Note 20 Ultra定位將比過往推出的Galaxy Note 10+更高一階，將直接對比今年初推出的Galaxy S20 Ultra產品定位。

外型設計方面，Galaxy Note 20系列大致維持去年推出的Galaxy Note 10系列外型設計，同樣採用中央置頂開孔設計的Infinity-O Display，但依照Galaxy Note 20與Galaxy Note 20 Ultra則有不同形式設計。

左起三款為Galaxy Note 20，接續則是Galaxy Note 20 Ultra
左起三款為Galaxy Note 20，接續則是Galaxy Note 20 Ultra

其中，Galaxy Note 20採用6.7吋、平面設計的Super AMOLED+顯示面板，同時機身造型有顯貼近S系列機種設計。而Galaxy Note 20 Ultra則搭載6.9吋、雙側曲面設計的Dynamic AMOLED 2X面板設計，並且支援120Hz畫面更新率，以及可達240Hz觸控採樣率，與Galaxy Note 20搭載螢幕設計也做了明顯區隔。

Galaxy Note 20邊緣有點接近Galaxy S20的圓潤感，但依舊採用大尺寸螢幕使用體驗
Galaxy Note 20邊緣有點接近Galaxy S20的圓潤感，但依舊採用大尺寸螢幕使用體驗

120Hz畫面更新率僅Galaxy Note 20 Ultra搭載，同樣採自動切換設計
120Hz畫面更新率僅Galaxy Note 20 Ultra搭載，同樣採自動切換設計

Galaxy Note 20採用平面螢幕設計，因此側邊框架設計相對好握
Galaxy Note 20採用平面螢幕設計，因此側邊框架設計相對好握

背面主相機凸起幅度較不明顯
背面主相機凸起幅度較不明顯

Galaxy Note 20 Ultra採雙側曲面設計，形式上貼近去年推出的Galaxy Note 10+
Galaxy Note 20 Ultra採雙側曲面設計，形式上貼近去年推出的Galaxy Note 10+

由於採用1億800萬畫素潛望式鏡頭，因此主相機模組明顯突出許多
由於採用1億800萬畫素潛望式鏡頭，因此主相機模組明顯突出許多

另外，因為內部硬體結構設計差異，因此Galaxy Note 20系列機身底部的S Pen收納槽位置，與Galaxy Note 10系列相反。其他部分，則是透過薄形平板熱管冷卻系統確保手機運作穩定，同樣取消3.5mm耳機孔設計。

內部機構設計緣故，使得此次S Pen配置在機身底部左側
內部機構設計緣故，使得此次S Pen配置在機身底部左側

硬體規格部分，Galaxy Note 20系列同樣依照上市地區不同，分別搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，或是三星自有Exynos 990處理器，而Galaxy Note 20搭載8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4300mAh，而Galaxy Note 20 Ultra則搭載12GB記憶體，提供128GB、256GB或512GB儲存容量選項，電池容量則增加為4500mAh。

兩者均支援25W閃電快充，以及15W無線閃充，其中透過有線形式充電約可在30分鐘內充入超過一半電量，並且可在70分鐘內將手機電量充滿。

左：Galaxy Note 20，右：Galaxy Note 20 Ultra
左：Galaxy Note 20，右：Galaxy Note 20 Ultra

作業系統則搭載Android 10，並且換上新版One UI 2.5版本，預計在後續也會支援升級至Android 11。

顏色部分，Galaxy Note 20將推出神祕銅、神祕綠、神祕灰三款霧面配色，而Galaxy Note 20 Ultra則分別推出神祕銅、神祕白、神祕黑，其中僅神祕銅採霧面設計，其餘均以亮面呈現，同時兩款手機都會採用康寧日前公布的Gorilla Glass Victus強化玻璃。

Galaxy Note 20系列
Galaxy Note 20系列

Galaxy Note 20系列所有配色
Galaxy Note 20系列所有配色

Galaxy Note 20
Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 Ultra

連接功能

包含Galaxy Note 20與Galaxy Note 20 Ultra均支援6GHz以下與毫米波頻段，但實際在各地區上市引進版本仍視不同電信業者需求而異，例如台灣市場有可能僅引進支援對應3.5GHz頻段規格，另外SIM卡插槽設計依照上市地區分別提供單一SIM卡形式，以及支援5G+4G雙卡雙待設計，另外也能透過micro SD記憶卡額外擴充最高1TB儲存容量。

不過，三星並未在Galaxy Note 20系列加入eSIM設計。

而針對特定市場需求，三星依然會提供僅對應4G LTE連網版本規格，以利尚未開通5G網路服務的地區使用，不過採用4G LTE連網版本規格的Galaxy Note 20 Ultra配置記憶體最高僅搭載8GB，並且與4G LTE版Galaxy Note 20均取消128GB儲存容量入門選項。

另外，三星此次也在Galalxy Note 20 Ultra加入UWB晶片設計，搭配三星打造的Nearby Sharing app與即可鄰近的三星裝置快速分享照片、文件等檔案。雖然也能透過Nearby Sharing app與其他未搭載UWB晶片的三星裝置互傳檔案，但就少了藉由UWB晶片精準定位功能。

而相較Google提出的Nearby Sharing應用，三星表示本身採用不同軟體框架設計，但強調手機本身因為採用Android作業系統設計，因此也相容Google提出應用功能，額外提出自有Nearby Sharing app，則是希望能額外提供使用選擇，甚至也能讓手機模擬數位鑰匙。

Galaxy Note 20 Ultra基本上具備兩種分享功能，一個是三星本身打造的鄰近分享，以及使用Google打造Nearby Share技術的快速分享功能，而鄰近分享功能更可藉由UWB晶片輔助，以更精準定位形式分享檔案
Galaxy Note 20 Ultra基本上具備兩種分享功能，一個是三星本身打造的鄰近分享，以及使用Google打造Nearby Share技術的快速分享功能，而鄰近分享功能更可藉由UWB晶片輔助，以更精準定位形式分享檔案

相機

至於在相機規格部分，Galaxy Note 20維持搭載1000萬畫素視訊鏡頭，背面主相機則搭載6400萬畫素遠距鏡頭，並且搭配3倍混合光學變焦功能，以及最高可對應最高30倍變焦效果，另外搭配1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素廣角鏡頭。

Galaxy Note 20系列的相機差異，上為Galaxy Note 20 Ultra，下為Galaxy Note 20
Galaxy Note 20系列的相機差異，上為Galaxy Note 20 Ultra，下為Galaxy Note 20

而Galaxy Note 20 Ultra則搭載1億800萬畫素潛望式廣角鏡頭，並且搭載5倍混合光學變焦與最高可達50倍變焦功能，並且搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，遠距鏡頭則採用1200萬畫素規格，視訊鏡頭同樣採用1000萬畫素規格。

此外，在Galaxy Note 20 Ultra更額外搭載雷射對焦輔助元件，配合人工智慧運算技術提供更快對焦拍攝體驗，另外也支援nona binning 9合1畫素合併技術，讓1億800萬畫素鏡頭能以等同2000萬畫素，但每單位畫素感光面積則提昇9倍形式拍攝，使拍攝影像能透過增加整體進光量提昇畫質。

Galaxy Note 20 Ultra的主相機搭載1億800萬畫素潛望式鏡頭
Galaxy Note 20 Ultra的主相機搭載1億800萬畫素潛望式鏡頭

在此次拍攝功能部分，三星同樣強調Galaxy Note 20系列的8K錄影功能，並且支援24fps與21:9比例規格，讓使用者能輕易拍攝如同電影般影片，並且支援120fps慢動作錄影，甚至在變焦功能也加入可手動控制縮放速度設計，藉此對應拍攝不同情境帶入效果。

在收音部分，此次Galaxy Note 20系列加入可調整手機收音方向功能，分別對應前、後及全指向收音效果，同時也加入能以外接式USB麥克風，或以藍牙耳機作為收音來源，讓使用者能更方便收錄清晰聲音。

S Pen

相較過去幾款Galaxy Note系列的S Pen設計，此次三星在Galaxy Note 20系列搭載的S Pen加入諸多更新，其中包含更低延遲的手寫筆觸反應，讓使用者能以更貼近紙本書寫感受。而在新版遠端遙控功能，則是在3.0版本加入5種全新筆勢，包含左勾、右勾、上迴勾、下迴勾，以及N字筆勢，藉此對應快速返回上一頁、進入主頁、螢幕截圖、開啟指定app，同時也能自訂筆勢對應功能。

不過，針對市場傳出新款S Pen觸控反應速度縮減至9毫秒的說法，三星方面並未具體回應，但透露在特定情況下確實能實現更短的觸控反應表現，而這些情況目前必須配合三星自行打造的app才能完成。

新款S Pen與舊款S Pen規格有所差異，雖然可以互換使用在不同Galaxy Note系列機種，但僅能在Galaxy Note 20系列實現更快的書寫筆觸反應表現
新款S Pen與舊款S Pen規格有所差異，雖然可以互換使用在不同Galaxy Note系列機種，但僅能在Galaxy Note 20系列實現更快的書寫筆觸反應表現

此次配合S Pen使用的Note筆記功能也大幅升級
此次配合S Pen使用的Note筆記功能也大幅升級

另外，此次在新版Notes app則是加入語音同步筆記功能，讓使用者能在透過S Pen書寫筆記時，讓錄製語音內容與書寫區塊同步，日後點選書寫區塊即可跳轉播放對應錄音內容，方便比對筆記與錄音內容。

其他部分，則包含在新版Notes app加入PPT格式檔案，並且在PDF檔案匯入筆記內容，方便使用者直接在PDF檔案書寫、簽名，另外也增加多種筆記底紙格式，以及書寫內容水平校正功能，而使用者也能透過筆記總管透過文件夾、頁面結構管理過往筆記內容。

與微軟維持深度合作

維持過往與三星深度合作，三星此次在Galalxy Note 20系列也整合微軟Office服務，同樣也藉由Link to Windows功能讓使用者能將手機快速與Windows PC連接，並且與手機內資料內容連動。

此外，Galaxy Note 20系列也加入未來整合進Xbox Game Pass Ultimate訂閱項目的串流遊戲服務Project xCloud，但基於此項服務仍僅在美國等特定地區推行，因此並非所有地區都能使用。

而其他辦公功能也包含支援無線DeX連接功能，讓使用者能直接將手機畫面投放至電視螢幕或顯示器，搭配藍牙連接鍵盤與滑鼠即可迅速開始工作。

上市時間

三星預計從8月21日起在全球市場開始銷售Galaxy Note 20系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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