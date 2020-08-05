Galaxy Note 20系列揭曉！大幅強化S Pen功能、以不同定位吸引消費者

繼年初推出的年度旗艦手機Galaxy S20系列，三星在下半年以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動中，正式揭曉全新Galaxy Note 20系列，其中確認推出標準版本的Galaxy Note 20，以及高階款Galaxy Note 20 Ultra，但並未像Galaxy S20系列保留Plus版本設計，因此總計僅有兩款規格，並非先前傳聞三款設計。

整體設計

而形式上Galaxy Note 20 Ultra定位將比過往推出的Galaxy Note 10+更高一階，將直接對比今年初推出的Galaxy S20 Ultra產品定位。

外型設計方面，Galaxy Note 20系列大致維持去年推出的Galaxy Note 10系列外型設計，同樣採用中央置頂開孔設計的Infinity-O Display，但依照Galaxy Note 20與Galaxy Note 20 Ultra則有不同形式設計。

左起三款為Galaxy Note 20，接續則是Galaxy Note 20 Ultra

其中，Galaxy Note 20採用6.7吋、平面設計的Super AMOLED+顯示面板，同時機身造型有顯貼近S系列機種設計。而Galaxy Note 20 Ultra則搭載6.9吋、雙側曲面設計的Dynamic AMOLED 2X面板設計，並且支援120Hz畫面更新率，以及可達240Hz觸控採樣率，與Galaxy Note 20搭載螢幕設計也做了明顯區隔。

Galaxy Note 20邊緣有點接近Galaxy S20的圓潤感，但依舊採用大尺寸螢幕使用體驗

120Hz畫面更新率僅Galaxy Note 20 Ultra搭載，同樣採自動切換設計

Galaxy Note 20採用平面螢幕設計，因此側邊框架設計相對好握

背面主相機凸起幅度較不明顯

Galaxy Note 20 Ultra採雙側曲面設計，形式上貼近去年推出的Galaxy Note 10+

由於採用1億800萬畫素潛望式鏡頭，因此主相機模組明顯突出許多

另外，因為內部硬體結構設計差異，因此Galaxy Note 20系列機身底部的S Pen收納槽位置，與Galaxy Note 10系列相反。其他部分，則是透過薄形平板熱管冷卻系統確保手機運作穩定，同樣取消3.5mm耳機孔設計。

內部機構設計緣故，使得此次S Pen配置在機身底部左側

硬體規格部分，Galaxy Note 20系列同樣依照上市地區不同，分別搭載Qualcomm Snapdragon 865+處理器，或是三星自有Exynos 990處理器，而Galaxy Note 20搭載8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4300mAh，而Galaxy Note 20 Ultra則搭載12GB記憶體，提供128GB、256GB或512GB儲存容量選項，電池容量則增加為4500mAh。

兩者均支援25W閃電快充，以及15W無線閃充，其中透過有線形式充電約可在30分鐘內充入超過一半電量，並且可在70分鐘內將手機電量充滿。

左：Galaxy Note 20，右：Galaxy Note 20 Ultra

作業系統則搭載Android 10，並且換上新版One UI 2.5版本，預計在後續也會支援升級至Android 11。

顏色部分，Galaxy Note 20將推出神祕銅、神祕綠、神祕灰三款霧面配色，而Galaxy Note 20 Ultra則分別推出神祕銅、神祕白、神祕黑，其中僅神祕銅採霧面設計，其餘均以亮面呈現，同時兩款手機都會採用康寧日前公布的Gorilla Glass Victus強化玻璃。

Galaxy Note 20系列

Galaxy Note 20系列所有配色

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

連接功能

包含Galaxy Note 20與Galaxy Note 20 Ultra均支援6GHz以下與毫米波頻段，但實際在各地區上市引進版本仍視不同電信業者需求而異，例如台灣市場有可能僅引進支援對應3.5GHz頻段規格，另外SIM卡插槽設計依照上市地區分別提供單一SIM卡形式，以及支援5G+4G雙卡雙待設計，另外也能透過micro SD記憶卡額外擴充最高1TB儲存容量。

不過，三星並未在Galaxy Note 20系列加入eSIM設計。

而針對特定市場需求，三星依然會提供僅對應4G LTE連網版本規格，以利尚未開通5G網路服務的地區使用，不過採用4G LTE連網版本規格的Galaxy Note 20 Ultra配置記憶體最高僅搭載8GB，並且與4G LTE版Galaxy Note 20均取消128GB儲存容量入門選項。

另外，三星此次也在Galalxy Note 20 Ultra加入UWB晶片設計，搭配三星打造的Nearby Sharing app與即可鄰近的三星裝置快速分享照片、文件等檔案。雖然也能透過Nearby Sharing app與其他未搭載UWB晶片的三星裝置互傳檔案，但就少了藉由UWB晶片精準定位功能。

而相較Google提出的Nearby Sharing應用，三星表示本身採用不同軟體框架設計，但強調手機本身因為採用Android作業系統設計，因此也相容Google提出應用功能，額外提出自有Nearby Sharing app，則是希望能額外提供使用選擇，甚至也能讓手機模擬數位鑰匙。

Galaxy Note 20 Ultra基本上具備兩種分享功能，一個是三星本身打造的鄰近分享，以及使用Google打造Nearby Share技術的快速分享功能，而鄰近分享功能更可藉由UWB晶片輔助，以更精準定位形式分享檔案

相機

至於在相機規格部分，Galaxy Note 20維持搭載1000萬畫素視訊鏡頭，背面主相機則搭載6400萬畫素遠距鏡頭，並且搭配3倍混合光學變焦功能，以及最高可對應最高30倍變焦效果，另外搭配1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素廣角鏡頭。

Galaxy Note 20系列的相機差異，上為Galaxy Note 20 Ultra，下為Galaxy Note 20

而Galaxy Note 20 Ultra則搭載1億800萬畫素潛望式廣角鏡頭，並且搭載5倍混合光學變焦與最高可達50倍變焦功能，並且搭載1200萬畫素超廣角鏡頭，遠距鏡頭則採用1200萬畫素規格，視訊鏡頭同樣採用1000萬畫素規格。

此外，在Galaxy Note 20 Ultra更額外搭載雷射對焦輔助元件，配合人工智慧運算技術提供更快對焦拍攝體驗，另外也支援nona binning 9合1畫素合併技術，讓1億800萬畫素鏡頭能以等同2000萬畫素，但每單位畫素感光面積則提昇9倍形式拍攝，使拍攝影像能透過增加整體進光量提昇畫質。

Galaxy Note 20 Ultra的主相機搭載1億800萬畫素潛望式鏡頭

在此次拍攝功能部分，三星同樣強調Galaxy Note 20系列的8K錄影功能，並且支援24fps與21:9比例規格，讓使用者能輕易拍攝如同電影般影片，並且支援120fps慢動作錄影，甚至在變焦功能也加入可手動控制縮放速度設計，藉此對應拍攝不同情境帶入效果。

在收音部分，此次Galaxy Note 20系列加入可調整手機收音方向功能，分別對應前、後及全指向收音效果，同時也加入能以外接式USB麥克風，或以藍牙耳機作為收音來源，讓使用者能更方便收錄清晰聲音。

S Pen

相較過去幾款Galaxy Note系列的S Pen設計，此次三星在Galaxy Note 20系列搭載的S Pen加入諸多更新，其中包含更低延遲的手寫筆觸反應，讓使用者能以更貼近紙本書寫感受。而在新版遠端遙控功能，則是在3.0版本加入5種全新筆勢，包含左勾、右勾、上迴勾、下迴勾，以及N字筆勢，藉此對應快速返回上一頁、進入主頁、螢幕截圖、開啟指定app，同時也能自訂筆勢對應功能。

不過，針對市場傳出新款S Pen觸控反應速度縮減至9毫秒的說法，三星方面並未具體回應，但透露在特定情況下確實能實現更短的觸控反應表現，而這些情況目前必須配合三星自行打造的app才能完成。

新款S Pen與舊款S Pen規格有所差異，雖然可以互換使用在不同Galaxy Note系列機種，但僅能在Galaxy Note 20系列實現更快的書寫筆觸反應表現

此次配合S Pen使用的Note筆記功能也大幅升級

另外，此次在新版Notes app則是加入語音同步筆記功能，讓使用者能在透過S Pen書寫筆記時，讓錄製語音內容與書寫區塊同步，日後點選書寫區塊即可跳轉播放對應錄音內容，方便比對筆記與錄音內容。

其他部分，則包含在新版Notes app加入PPT格式檔案，並且在PDF檔案匯入筆記內容，方便使用者直接在PDF檔案書寫、簽名，另外也增加多種筆記底紙格式，以及書寫內容水平校正功能，而使用者也能透過筆記總管透過文件夾、頁面結構管理過往筆記內容。

與微軟維持深度合作

維持過往與三星深度合作，三星此次在Galalxy Note 20系列也整合微軟Office服務，同樣也藉由Link to Windows功能讓使用者能將手機快速與Windows PC連接，並且與手機內資料內容連動。

此外，Galaxy Note 20系列也加入未來整合進Xbox Game Pass Ultimate訂閱項目的串流遊戲服務Project xCloud，但基於此項服務仍僅在美國等特定地區推行，因此並非所有地區都能使用。

而其他辦公功能也包含支援無線DeX連接功能，讓使用者能直接將手機畫面投放至電視螢幕或顯示器，搭配藍牙連接鍵盤與滑鼠即可迅速開始工作。

上市時間

三星預計從8月21日起在全球市場開始銷售Galaxy Note 20系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》