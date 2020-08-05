realme V5採用聯發科天璣720處理器 支援「有線反充」售價曝光

realme宣布推出新款中階手機realme V5，並且確定載用聯發科近期對外揭曉的天璣720處理器。

外觀部分，realme V5大致維持realme近期推出手機產品設計，採用6.5吋、Full HD+解析度與右上角開孔設計的LCD螢幕，畫面更新率則採用90Hz規格，並且放置1600萬畫素視訊鏡頭。而在產品定位上，realme V5就沒有搭載螢幕下指紋辨識功能，而是採用側面指紋辨識器。

除了搭載聯發科天璣720處理器，realme V5也搭載6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，電池容量則是5000mAh，並且支援有線反充功能，讓手機能透過連接線幫其他手機充電。

而背面的主相機模組，則分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素黑白鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

建議售價部分，realme V5分別以人民幣1499元與1899元價格上市，並且從即日起在中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》