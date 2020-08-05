支援5G連網功能 LG將在下半年推出新款Q系列手機

相關消息指出，LG在今年接連推出旗艦手機V60 ThinQ 5G，以及採用全新設計想法的Velvet之後，將在今年下半年推出加入5G連網功能的新款Q系列手機，藉此布局平價5G連網手機市場。

由於在高階機種市場競爭相對失利，因此LG今年將重心放在消費族群更廣泛的平價手機市場，除了日前推出搭載Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Velvet，透過高質感外型、實用功能與平實價位吸引消費者，市場看法更認為LG計畫推出不同處理器規格的Velvet，預期填補尚未開通5G網路服務市場，同時也將以更親民價格吸引更多消費者支持。

而依照過LG通常會在下半年更新Q系列機種，未來也預期會在Q系列新機搭載5G連網功能，藉此進軍更廣泛的市場需求。

類似作法，HTC今年推出的首款5G連網手機HTC U20 5G，同樣也採用Snapdragon 765G處理器，預期要等稍晚之後才會推出採用高階處理器的旗艦手機產品，同時針對尚未開通5G網路服務市場，或是針對尚未準備使用5G網路服務的消費者，額外提供新款中階手機Desire 20 Pro。

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