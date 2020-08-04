iPhone照片1張變2張？輸入電腦多了「AAE」檔？什麼是 AAE

很多蘋果 iOS 用戶發現，在將 iPhone 或 iPad 上的照片透過傳輸線備份到電腦上時，發現同 1 張照片會變成 2 張，而且還會多一個「*.AAE檔」無法開啟。為什麼 iPhone 拍照副檔名是 *.AAE？要如何開啟 *.AAE 檔呢？

其實會產生 AAE 檔不是 iPhone 照片的副檔名，也不是因為在 iPhone 的相機設定裡開啟了「自動 HDR」，而是你在 iPhone 上對照片進行了編輯動作。可能是如下圖為照片套用了濾鏡，或是對照片進行了旋轉、裁切或調整。所以你在電腦的檔案總管裡會看到 2 張一模一樣的照片，一張是編輯前、一張是編輯後，AAE 應該是編輯記錄檔。檔案副檔名 AAE 是一種由Apple 開發的 Sidecar Image Format File。

所以當你把已編輯的照片從 iPhone、iPad 輸入到電腦裡時就會看到 AAE 檔，這些檔案包含你在 iPhone 上進行的編輯內容，但不表示這些照片有問題，請放心！

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》