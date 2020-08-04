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台灣之星5G正式啟用 年底將在高密集人口地區達80％覆蓋率

聯合新聞網 / 楊又肇

台灣之星今日 (8/4)宣布正式在台啟用5G網路服務，除了強調每月699元即可享5G網路吃到飽，更說明預計在2025年達成用戶人數達400萬規模目標，同時也計畫今年底讓旗下5G網路服務可在高密集人口地區達80%覆蓋率，預計在2021年在六都達90%覆蓋率，並且在2023年讓各縣市、近郊地區都能收到台灣之星的5G網路訊號。

啟動全新「#JoinUs 一起5G」品牌主張

在今日開台活動上，台灣之星也宣布啟用年度品牌主張「#JoinUs 一起5G」，強調提供符合生活需求使用的5G網路服務，並且以更具彈性資費讓消費者、年輕用戶都能輕鬆使用5G網路上網。

依照台灣之星說明，目前已經完成全台高密集人口地區約50%覆蓋率，包含各地總計455個重點商圈、百貨商辦，以及各縣市熱點涵蓋地區都已經能使用台灣之星的5G網路訊號上網。而接下來將在今年底在高密集人口地區達80%覆蓋率，預計在2021年在六都達90%覆蓋率，2022年則計畫讓各個縣市主要生活區覆蓋率進一步可達90%，並且在2023年讓各縣市、近郊地區都能收到台灣之星的5G網路訊號。

同時，配合市場5G網路手機產品價格將隨著中階、入門機種數量增加，預期將使進入5G網路服務門檻降低，台灣之星預計在2025年達成用戶人數達400萬規模目標，同時更使旗下5G網路使用滲透率可達80%，預計可在未來6-8年讓5G網路服務獲利轉正。

除此之外，台灣之星也宣布將與諸多業者合作，共同推廣5G網路應用服務，藉此在遊戲、串流影音等服務能創造更多使用商機，預期也能藉由旗下3.5GHz頻段、40MHz頻寬，讓更多連網服務能以更高傳輸速率流暢運作，同時也能讓使用者能有更大個人頻寬使用資源。

不過，台灣之星總經理賴弦五認為台灣地區5G網路服務初期使用率，可能會因為初期支援5G網路的手機價格偏高，同時選擇不多情況下，將比過往4G網路服務使用率成長緩慢，但預期會在今年下半年由蘋果推出第一款支援5G網路服務的iPhone後大幅成長。

而在5G網路服務初期應用部分，賴弦五也認為初期依然會以使用者較能接觸內容、體驗為主，對應連接範圍更廣的物聯網、車聯網，或是智慧辦公等應用則會在後續才會逐漸成為主流應用。

5G網路資費最低從每月399元起跳

在先前公布第一波5G網路資費方案中，宣布在開台前提供限定資費，讓使用者能以每月699元資費方案享有5G網路不限速吃到飽，並且加贈網外、市話250分鐘優惠。

此次活動中，台灣之星更宣布旗下5G網路資費將從每月399元起跳，並且提供不限速上網，更宣布旗下5G網路資費建立在4G網路吃到飽基礎上，並且提供有使用到5G網路訊號上網才收費，最多每月加收200元資費，同時使用5G網路傳輸速度也不會有限制。

意味若以每月不限速吃到飽使用模式，台灣之星提出資費方案將以每月799元、最多收取999元形式起跳，相比其他電信業者以每月1399元計算才能享有不限速吃到飽的情況，每個月就節省400元。

在其他加值服務部分，除了與諸多影音服務合作之外，台灣之星更提供日、韓、中、港國際漫遊4選1，提供免費7天上網服務，而VoLTE數位語音通話部分則以免費形式提供使用。

為了讓使用者更方便體驗5G網路服務，台灣之星更提供長達1個月的4G+5G網路上網吃到飽、網內互打免費、網外與市話加贈10分鐘，並且讓每名使用者每隔一年都能免費申請測試。另外，針對目前支援5G網路功能手機選擇較少情況，台灣之星也維持提供先申辦門號，之後再挑選手機的服務。

同時，針對不同使用需求，台灣之星也宣布針對學生用戶提供額外折抵3000元購機費用、針對年長者申請提供額外折抵1000元，另外針對企業客戶、小型企業申請更提供8折或9折申辦優惠。

而配合5G網路服務推出的預付卡，更提供799元即提供60GB網路流量，並且可讓使用者選擇儲值4G網路或5G網路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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