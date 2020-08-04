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高性價比、台灣團隊主導研發！Google進一步解密Pixel 4a

聯合新聞網 / 楊又肇

針對稍早宣布推出的Pixel 4a，過去曾任HTC工程研發副總，目前負責帶領Pixel手機台灣工程團隊的Google硬體副總裁彭昱鈞，以及Android與Pixel軟體資深產品經理Zach Koch，分別分享此款手機特色及設計細節。

依照彭昱鈞說明，Pixel 4a基本上延續去年推出的Pixel 3a成功經驗，雖然實際生產地點移至越南生產，但產品設計同樣是由台灣團隊主導研發。在進一步說明中，彭昱鈞也提到由於台灣地區有不少軟、硬體技術人才，同時在人工智慧技術應用發展也相當活躍，因此也使台灣工程團隊在Pixel系列手機設計扮演重要推手。

而此次僅推出一款尺寸規格，彭昱鈞表示主要希望能透過設計符合更多人使用需求，因此將手機寬幅控制在70mm以內，並且透過窄邊框與螢幕開孔鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比進一步放大，卻不會讓手機尺寸跟著變大，因此能在確保單手即可持握使用情況下，提供更大的螢幕顯示面積。

同時，為了確保手機能吸引更多人使用，性價比也成為Pixel 4a重點設計方向，因此不僅讓此次新機價位控制在349美元 (台灣售價為新台幣11990元)，手機也導入諸多與Pixel 4相同使用體驗，其中包含相機夜視拍攝功能、Google Assistant等人工智慧技術應用服務，以及確保至少3年的作業系統與安全服務更新，另外更配合提供免費三個月可使用100GB線上儲存容量的Google One方案，讓使用者能更方便使用此款手機。

但確實也因為著重性價比表現，因此在部分設計也相對精簡，例如取消機身防水設計、未搭載無線充電，以及未採用透過雷達識別手勢、臉譜資訊的Soli設計，維持使用背面指紋辨識器解鎖，同時也僅提供純粹黑單一配色，不過也將螢幕換上OLED面板，藉此對應更好顏色呈現效果，同時螢幕尺寸相較Pixel 3a也增加4.5%。

至於在相機部分，Zach Koch表示此次在Pixel 4a確實也未搭載Pixel Visual Core硬體元件，而是透過軟體運算方式配合鏡頭等元件設計，藉此提供等同Pixel 4系列手機的拍攝體驗，同樣也能透過人工智慧技術輔助實現HDR+、夜視模式拍攝效果。

另一方面，Zach Koch也強調Pixel 4a同樣整合完整的Google服務體驗，因此包含Live Caption即時語音轉文字功能、數位健康 (Digital Wellbeing)功能，以及Google Assistant數位助理服務等應用，基本上都與Pixel 4系列手機相同，但部分服務可能仍會因為使用地區不同而異，例如Live Caption目前仍無法對應中文內容，而Google Assistant部分功能如Call Screen也仍僅限美國地區使用為主。

在接下來的發展中，彭昱鈞說明將會持續與更多在地電信業者合作，藉此讓旗下手機產品能與更多消費者接觸，意味除了目前與台灣大哥大合作資費方案，未來也可能與更多電信業者合作銷售。

另外，針對先前預告將在今年秋季推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)與Pixel 5，雖然Zach Koch並未進一步透露細節，但強調Google希望旗下產品能符合不同使用需求，因此目前推出的Pixel 4a主要還是以高度性價比鎖定現有4G LTE網路服務使用需求，而接下來預計推出的Pixel 4a (5G)與Pixel 5，則會提供更多元的5G連網機種選擇。

但無論是哪一款手機，基本上都會圍繞在Google以人工智慧、軟體與硬體結合打造理念，並且讓使用者能透過Pixel系列手機體驗完整Google服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

越南 無線充電 Google Pixel 4a

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