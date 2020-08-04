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Google證實將推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)與Pixel 5手機

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉對應4G LTE連網功能的Piexl 4aGoogle同時也證實將推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)版本，並且正式預告將推出同樣加入支援5G連網功能的Pixel 5。

不過，Google尚未透露支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)版本預計推出時間，但預期將會與Pixel 5一同在今年10月對外揭曉，至於建議售價則預期從新台幣15990元起跳。

至於支援5G連網版本的Pixel 4a (5G)是否換上Qualcomm Snapdragon 765或690處理器規格，或是採用其他廠商提供處理器，以及硬體設計是否會有調整，目前暫時還無法確認。

而在此之前，消息也曾指稱Pixel 5系列手機將不會採用Snapdragon 865處理器，而是改用Snapdragon 765G處理器，意味Google希望藉由更低價位代，讓更多人都能使用Google原生打造手機，並且避免與OEM廠商在高階旗艦機種競爭。

不過，一旦Pixel 5系列手機採用定調中高階處理器規格處理器，或許意味支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)將不會採用相同，或是相近效能的處理器規格，以利區隔兩款手機市場定位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Pixel 5G

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