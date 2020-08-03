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黑鯊手機3S揭曉 換上更高畫面顯示與觸控更新率設計

聯合新聞網 / 楊又肇

如同nubia不久前推出更新款紅魔5S遊戲手機，由小米投資的黑鯊手機，今日 (7/31)也宣布推出微幅升級款的黑鯊手機3S。

與紅魔5S一樣，黑鯊手機3S也是將先前推出的黑鯊手機3作為幅升級，同樣維持採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，但是將6.67吋、2400 x 1080解析度的AMOLED螢幕畫面更新率提昇至120Hz，同時也將觸控更新率提高至270Hz，另外也加入支援HDR10+、105%的DCI-P3廣色域表現，以及藍光護眼模式。

為了讓更多內容可對應120Hz畫面更新率，黑鯊手機3S同樣也透過MEMS補插畫格方式，讓更多遊戲等內容可以對應120Hz畫面更新率的流暢顯示效果。

而硬體方面，同樣也換上LPDDR5規格記憶體，以及UFS 3.1儲存元件，並且可藉由Ramdisk技術將區塊挪做高速儲存緩衝空間，藉此讓資料存取效率更快。不過，內部散熱系統就不像紅魔5S改善散熱效果，依然維持與黑鯊手機3相同設計，而包含4720mAh電池容量、65W有線快充，以及對應6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素景深鏡頭的主相機設計都維持不變。

此次較大改變，則是放在新版JOYUI 12客製化操作介面，主要加入配合陀螺儀使用的翻轉操控功能，讓使用者能透過傾斜、轉動手機進行操作，另外也能自訂左右側的觸控區塊，或是藉由人工智慧識別按鍵位置，藉此映射至外接遊戲手把按鍵，更能將即時推播訊息以彈幕方式顯現在畫面上方，並且支援錄製按鍵操作巨集，以及透過聲控操作遊戲內容功能。

而這次同步揭曉配件，則包含新款以機械連動點按螢幕的黑鯊電競手遊肩鍵，以及可對應多數Android手機使用的黑鯊遊戲手柄3套裝組，另外包含以超導碳纖維材質製作，藉此增加觸控反應率的黑鯊電競指套。

黑鯊手機3S則分別推出天雲黑、水晶藍兩款配色，全數搭載12GB記憶體，並且區分128GB、256GB或512GB儲存容量，建議售價則分別為人民幣3999元、4299元與4799元，預計從即日於中國市場開放預購，預計在8月4日上午10點正式銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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