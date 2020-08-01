LG Velvet單機售價19990元！攜手中華電信合作資費方案

許多蘋果迷都在關注蘋果推出的下一代手機iPhone 12，因為這款手機也將是蘋果推出的第一隻支援5G的手機，而蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）近期也透露iPhone 12將會晚幾個星期發布。對此，有國外網友直接在社群上公開了iPhone 12全系列的售價、預購和發貨時間，而上面標示的iPhone 12最低規起價竟與iPhone 11相同。

2020-07-31 12:41