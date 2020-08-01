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LG Velvet單機售價19990元！攜手中華電信合作資費方案

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月正式對外揭曉的LG Velvet，確定將從即日起開放在台銷售，單機建議售價為新台幣19990元，並且將與中華電信獨家銷售資費方案，分別推出奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克四款配色。

LG Velvet採用ualcomm Snapdragon 765處理器，並且以「Velvet (絲絨)」、「Raindrop (雨滴)」、「3D Arc Design (3D弧度設計)」與「Symmetrical Ellipse (對稱橢圓)」在內形式打造新機外觀。

硬體規格方面，分別採用20.5：9顯示比例的6.8吋Cinema FullVision螢幕，機身支援IP68防水防塵，背面相機採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，電池容量為4300mAh，另外更可支援Dual View雙螢幕擴充配件，並且支援Stylus Pen手寫筆配件。

台灣地區推行版本採用6GB記憶體與128GB儲存容量設計，通訊部分則支援5G+4G雙卡雙待設計，而內建3D Sound音訊技術，除了能自動套用最佳化聲音輸出表現，同樣也支援ASMR錄音功能。

而先前推出的Dual Screen雙螢幕配件，此次也同步引進台灣市場，建議售價為新台幣4990元，預計於神腦生活購物網站及神腦全台特約服務中心銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

購物網 LG 中華電信 5G

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