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就是Pixel 4a？Google預告新款手機將於8月3日對外揭曉
繼日前預告將推出新款NEST智慧喇叭，Google稍早更透過官方商店頁面預告新款手機即將亮相。
而Google更將標語文字逐一隱藏，僅保留「The Google」、「Phone」，因此確定接下來即將發表新品將包含一款手機，但目前還無法確認是否就是日前持續有消息曝光的Pixel 4a，或是一款全新手機產品。
同時，Google更將頁面中的文字敘述以英文字母替換方式呈現，或許又會吸引不少人挑戰解密。
除了手機，Google先前也已經預告將推出新款NEST智慧喇叭，另外也預期會公布代號為「Sabrina」的新款Android TV裝置。
Google預計會在美國西岸時間8月3日公布新款硬體，而台灣地區也預期會在8月4日公布相關資訊，藉時應該就能確認實際發表新品面貌。
更新：只要將頁面中黑色區塊部分顏色逐一調整為Google形象配色，頁面標題文字就會出現「Just What You've Been Waiting for Phone (一款你正在等待的手機)」敘述。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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