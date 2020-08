就是Pixel 4a？Google預告新款手機將於8月3日對外揭曉

繼日前預告將推出新款NEST智慧喇叭,Google稍早更透過官方商店頁面預告新款手機即將亮相。

而Google更將標語文字逐一隱藏,僅保留「The Google」、「Phone」,因此確定接下來即將發表新品將包含一款手機,但目前還無法確認是否就是日前持續有消息曝光的Pixel 4a,或是一款全新手機產品。

同時,Google更將頁面中的文字敘述以英文字母替換方式呈現,或許又會吸引不少人挑戰解密。

除了手機,Google先前也已經預告將推出新款NEST智慧喇叭,另外也預期會公布代號為「Sabrina」的新款Android TV裝置。

Google預計會在美國西岸時間8月3日公布新款硬體,而台灣地區也預期會在8月4日公布相關資訊,藉時應該就能確認實際發表新品面貌。

更新:只要將頁面中黑色區塊部分顏色逐一調整為Google形象配色,頁面標題文字就會出現「Just What You've Been Waiting for Phone (一款你正在等待的手機)」敘述。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》