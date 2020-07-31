LG VELVET 輕旗艦5G手機 絕美「蛋糕機」全系列四色閃耀登場

台灣 LG 電子今 (31) 日宣布輕旗艦 5G 手機 LG VELVET 正式在台上市，一次推出四款繽紛新色，搭配水滴鏡頭排列設計，打造宛如甜點般的「蛋糕機」，帶給消費者前所未有的全新感受。LG VELVET 不只外觀令人驚艷，在影像技術及音效體驗上，亦以完備規格呈現質感生活智慧行動體驗。LG VELVET 搭載 20.5:9 6.8 吋 FHD+ POLED 劇院級比例螢幕，帶來視覺震撼饗宴，亦可加購搭配 LG 首款白色雙螢幕，輕巧機身搭配優雅白色外殼，輕鬆開啟雙螢多工操作；支援穩定錄影功能，搭配 4800 萬主鏡頭配置及 AI 相機，自動辨識場景及補光，輕鬆捕捉生活中精彩每一刻。音效技術搭載 LG 獨創 3D Sound 引擎音訊技術，自動偵測並套用最理想之音質設定，打造震撼細緻音質；4300 mAh 持久電量並支援無線充電，讓消費者盡情體驗 5G 不間斷，LG VELVET 絕對是今夏最時尚的 3C 單品。LG VELVET 在台推出奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克四色，建議售價 NT$19,990 元，7 月 31 日於中華電信獨家開賣。LG Dual Screen 雙螢幕加購價只要 NT$4,990 元，於神腦生活購物網站及神腦全台特約服務中心販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣正式進入 5G 時代，LG 身為智慧行動科技的領航者，瞄準消費者對 5G 手機的期待，提供更多 5G 手機新選擇。全新輕旗艦 5G 手機 LG VELVET，這次更跳脫以往設計風格，以更具活力的搶眼外型搶攻市場。同時搭載 6.8 吋超大螢幕，主鏡頭 4800 萬畫素及 LG 獨有 3D Sound 引擎音訊技術等完備規格，我們將持續提供台灣消費者更加便利的 5G 智慧行動新體驗。」

繽紛四色化身時尚蛋糕機 亮眼外型X俐落流線 打造今夏最美時尚 5G 手機

LG VELVET 跳脫以往設計風格，以俐落曲線、絲絨般平滑握感，搭配繽紛色系的超美型亮眼機身搶攻消費者目光。LG VELVET 螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面機身設計，打造俐落流線及滑順握感；繽紛色彩以奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克四色，搭配光滑鏡面設計，能在不同角度折射出奇幻極光般的色澤；內嵌式相機鏡頭，搭配水滴外型，襯出 LG VELVET 絕美不凡的新穎設計。

3D Arc 技術呈現俐落曲線 打造絲絨般絕佳握感

LG VELVET 螢幕及背蓋皆採用 3D Arc 曲面設計，背蓋則使用康寧第六代強化玻璃材質搭配金屬亮眼橢圓邊角，更加堅固安全。薄型外觀與無接縫設計，握感有如絲絨般光滑、細緻，完美契合手掌弧度，機身厚度僅 7.9 mm，重量更只有 180 公克，讓消費者出門在外輕巧方便攜帶。

甜美蛋糕機夢幻登場 今夏最夯時尚 3C 單品

LG VELVET 在台上市共推出四款，包含奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克人氣色系甜美蛋糕機，背蓋皆採用光滑鏡面設計，呈現滑順細緻的優雅流線。奶霜克林姆以光彩明亮的貝殼色澤，呈現典雅時尚質感；草莓布丁以日落晚霞為設計靈感，透過不同的光線及角度折射後，色澤由深珊瑚色轉化為柔美橙黃色，溫暖浪漫充滿驚喜；開心果馬卡龍以絲綢般的亮感極光綠，打造出神秘的低調奢華；黑森林巧克則以經典沈穩的鏡面光澤，展現出率性俐落的簡約時尚。

水滴鏡頭垂直排列 內嵌鏡頭再也不卡卡

LG VELVET 採用垂直上下排列的水滴鏡頭，呼應優雅外觀的設計，並將廣角、散景及閃光鏡頭嵌入 7.9mm 的纖薄機身，優雅的水滴型鏡頭宛如落在甜點上的寶石，形成完美點綴。

劇院級螢幕搭配獨創音效技術 提供絕佳視聽饗宴

為提供消費者更佳的智慧行動體驗，LG VELVET 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大螢幕，大幅提升觀看效果。同時亦可加購首款白色雙螢幕搭配使用，即可開啟多工操作，當沈浸在追劇時光或上網購物時遇好友來訊，不用跳出視窗，可透過雙螢幕即時回覆訊息，再也不怕娛樂時光被中斷。此外，音效技術搭載 LG 獨創 3D Sound 引擎音訊技術，可自動偵測並套用最理想之音質設定，打造身歷其境般的震撼感受。

6.8 吋 FHD+ POLED 超大螢幕 享受震撼視覺不受限

LG VELVET 搭載 6.8 吋 20.5:9 FHD+ POLED 超大螢幕，超擬真色彩以劇院比例寬螢幕呈現所有畫面細節，無論在手機上觀賞電影、玩遊戲或瀏覽網站，皆能提供最細緻的精彩畫面。

首款典雅白色雙螢幕 多工處理效率再提升

LG VELVET 滿足消費者期待，LG 首次推出 6.8 吋 20.5:9 FHD+ 典雅白色雙螢幕，外觀設計以霧面質感融合細膩珠光，呈現優雅時尚。雙螢幕可另行加購，重量上更僅有 129 克，搭載 2.05 吋 Cover Display，不論在開車中或會議上，不用翻開手機即可隨時掌握好友訊息及最新通知。

LG 獨創 3D Sound 引擎搭配雙喇叭立體聲 享受極致視聽體驗

LG 持續致力帶給消費者極致視聽體驗，LG VELVET 搭載獨創 3D Sound 引擎技術，可辨識正在聆聽的音源，並自動套用最理想的音質設定，呈現最細緻的音質。無論是熬夜追韓劇或睡前來首交響樂舒緩心靈，只需透過手機或戴上耳機，就能享有宛如劇院般細膩且震撼的音效環繞耳邊，體驗高品質視聽饗宴。

令人著迷的 ASMR 音效 再細小的聲音也不放過

ASMR 音效影片深受廣大族群喜愛，藉由療癒音效帶來「顱內高潮」反應之特色，在網路上擁有許多擁護者，也成為近年影像創作者喜愛的主題之一。LG VELVET 亦搭載 ASMR 錄音技術，無論煎蛋時滋滋作響、豪邁開啟啤酒的氣泡聲或咀嚼洋芋片的喀滋聲，皆能透過 ASMR 錄音技術輕鬆收錄細小聲音，創造出獨一無二的療癒音效。數位創作者只要開啟 ASMR 錄音功能，就可輕鬆創作出令人著迷的專屬 ASMR 音效影片。

時尚美照隨心捕捉 穩定錄影輕鬆記錄精彩時刻

LG VELVET 不僅外型時尚好拍，搭載三主鏡頭配置，輕鬆記錄生活每個精彩瞬間，風格美照隨心隨性及時捕捉。搭載 4800 萬畫素標準鏡頭、79°、f/1.8 光圈主鏡頭，大幅提升動態範圍及低光源環境的拍攝效果。搭配穩定錄影功能，無論劇烈運動或夜間拍攝，皆能穩定紀錄動態瞬間。同時，內建深受消費者喜愛的 AI 相機，透過 AI 相機自動偵測拍照模式，提供消費者更專業的拍照體驗。

4800 萬畫素標準鏡頭捕捉完美瞬間 輕鬆記錄生活大小事

LG VELVET 相機搭載三主鏡頭包括 4800 萬畫素、79°、f/1.8 光圈的標準鏡頭、800 萬畫素、120°、f/2.2 光圈的廣角鏡頭及 500 萬畫素、81°、f/2.4 光圈的肖像鏡頭。透過三主鏡頭，捕捉完美瞬間，輕鬆紀錄生活大小事。

穩定錄影不放過任何一刻 生活影音紀錄愛好者值得收藏

近來 Vlog 紀錄盛行，愈來愈多創作者喜愛透過影音記錄生活日常，隨時捕捉眼前所見，LG VELVET 搭載穩定錄影功能，同時支援夜間拍攝。即使在劇烈活動中或低光源環境進行拍攝，都能以高像素畫質穩定紀錄動態影像。

AI 智慧相機自然逼真 人人皆可化身專業攝影師

完美影像紀錄不再是專業攝影師專屬，LG VELVET 除配置三顆主鏡頭外，亦搭載 AI 智慧相機，可精準辨識不同的拍攝主體或場景，提供消費者更多拍攝模式選擇。透過 AI 智慧相機，無論是自拍或是拍攝夜景，AI 功能將自動補光及對焦，拍下完美影像不再遙不可及，人人都可以是大師級攝影。