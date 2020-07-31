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iPhone 12與iPhone 11起價相同？ 國外網友爆出全系列售價

聯合新聞網 / 綜合報導
有國外網友爆出iPhone 12全系列的售價、預購日期和電池容量。圖擷自Twitter
有國外網友爆出iPhone 12全系列的售價、預購日期和電池容量。圖擷自Twitter

許多蘋果迷都在關注蘋果推出的下一代手機iPhone 12，因為這款手機也將是蘋果推出的第一隻支援5G的手機，而蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）近期也透露iPhone 12將會晚幾個星期發布。對此，有國外網友直接在社群上公開了iPhone 12全系列的售價、預購和發貨時間，而上面標示的iPhone 12最低規起價竟與iPhone 11相同。

蘋果公司去年推出新iPhone的時間是九月底，不過這次梅斯特里宣布會延期發布後，外界預估iPhone 12將會在十月推出，而之前就有國外網友在社群論壇分享網購買來的5.4吋iPhone 12模型機，令外界震驚，這次又有一位經常在推特爆料蘋果產品的網友，公開iPhone 12全系列的售價和各種資訊。

推特上一位 @komiya_kj 的用戶發文，分享iPhone 12全系列售價，只見64G的iPhone 12 5G版本售價為699美元（新台幣約2萬元），而這個價格與iPhone 11當初開賣起價相同，不過iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max兩種大尺寸版本售價相較上一代都長了50美元（新台幣約1500元），不過這兩種版本並未標註為5G。

而原PO也透露iPhone 12和iPhone 12 Max將會在10月2日開放預購，10月9日開始運送，而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max則會在10月16日開放預購，10月23日開始運送。

不過原PO透露的電池容量中 iPhone 12 搭載 2227mAh、iPhone 12 Max 搭載 2815mAh、iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 則分別搭載 2775mAh 與 3687mAh，這些電池容量與上一代的 iPhone 11系列相比皆減少了一些，不過支援5G的手機通常較為耗電，因此電池容量減少，手機續航力也會跟著降低，而原PO公布的 iPhone 12電池容量令人較為起疑。

iPhone 12 Apple

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