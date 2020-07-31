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機身折合機構大幅改變！Galaxy Z Fold 2 5G官方宣傳圖像曝光

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自MySmartPrice網站)
(圖／擷自MySmartPrice網站)

MySmartPrice網站稍早釋出多組疑似Galaxy Z Fold 2 5G官方宣傳圖像，其中顯示轉軸與折合方式都與先前的Galaxy Fold明顯不同，而外部螢幕也採用更大尺寸設計。

從釋出圖像顯示，Galaxy Z Fold 2 5G同樣也會推出神祕銅配色，另外也會提供神祕黑款式。而外部螢幕則從先前4.6吋增加至6.23吋，幾乎與折合後的手機外側採相同大小，同時也在外部保留視訊鏡頭，背面主相機則採用與新款Galaxy Note 20系列相同設計，均採用三鏡頭配置，可能採用6400萬畫素廣角鏡頭，以及各為1200萬畫素的長焦鏡頭與超廣角鏡頭。

至於內部螢幕則採用7.7吋，與先前推出的Galaxy Fold相同，但是在右半部採用中央置頂開孔的鏡頭設計，並且支援120Hz畫面更新率。而電池依然維持採用4350mAh，並且以兩組電池組合而成，本身支援15W無線充電，或是15W無線反向充電功能。

另外，在機身折合轉軸設計也做了明顯變動，新設計顯然更不容易讓細沙滲入凹折機構內，或許能大幅降低可凹折螢幕損壞機率。

(圖／擷自MySmartPrice網站)
(圖／擷自MySmartPrice網站)

(圖／擷自MySmartPrice網站)
(圖／擷自MySmartPrice網站)

(圖／擷自MySmartPrice網站)
(圖／擷自MySmartPrice網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Galaxy Fold 三星

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