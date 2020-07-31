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Qualcomm暗示今年預計推出的新款iPhone 將延至10月上市

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm公布旗下2020財年第三季財報結果，顯示截至6月28日的上一季內營收達48.93億美元，相比去年同期幾乎減半，而源自技術授權營收則達10.99億美元，相比去年同期達61.04億美元規模，更縮減至原本五分之一左右，而淨利則為8.45億美元，比去年同期減少達61%。

依照Qualcomm說明，MSM晶片出貨量在上一季內總計達1.3億組，相比去年同期達1.56億組約減少1.7%，而源自設備與服務營收則達37.94億美元，相比去年同期增加。

針對接下來2020財年第四季營收表現預測，Qualcomm認為CDMA技術項目營收將在43億美元至49億美元之間，而技術授權項目營收則會介於12億美元至14億美元，至於MSM晶片出貨量則估計會在1.45億組至1.65億組。

此次財報會議中，Qualcomm更說明已經在今年7月與華為在法律糾紛達成和解，雙方簽署全新長期專利授權協議，而華為將獲得18億美元補償金額。

另一方面，Qualcomm財務長Akash Palkhiwala在財報會議中，更透露由於一款5G旗艦手機將會延後全球上市銷售時間，因此在今年9月底的新一季財報結果，預期會減少部分營收，但將會在年底季度內恢復營收表現。

若從時間上來看，Akash Palkhiwala所指的5G旗艦手機，顯然就是蘋果即將推出的iPhone 12，同時也符合先前市場預期新款iPhone有可能延後上市的說法。

不過，蘋果最終是否仍維持在9月初舉辦新機發表活動，並且讓新機延後至10月上市，或是直接選擇在10月發表後上市，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

補償金 專利 Qualcomm iPhone

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