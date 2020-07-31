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除了Snapdragon處理器規格 LG Velvet可能推出天璣800處理器版本

聯合新聞網 / 楊又肇

日前推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Velvet，並且傳出可能針對尚未推行5G網路服務地區，額外推出搭載Snapdragon 845處理器規格版本後，相關消息更透露LG還可能推出第三款採用聯發科天璣800處理器規格版本。

依照91mobiles網站取得消息，從一張Google Play Console擷圖內容顯示，LG近期推出的新款手機Velvet將會額外推出搭載聯發科天璣800處理器規格版本 (處理器型號為MT6883)，而其他細節則包含採用6GB記憶體、Android 10作業系統，搭配Full HD+解析度螢幕。

目前仍無法確定LG是否會推出此款採用聯發科處理器規格版本，而先前傳出將針對部分尚未提供5G網路服務市場提供的Snapdragon 845處理器版本，同樣也尚未在市場推出。而另外在推出採用聯發科處理器版本，或許是為了進一步讓售價降低，藉此吸引更多消費者購買。

而台灣地區接下來則確定會引進採用Snapdragon 765G處理器版本的Velvet，LG預計會在7月31日公布具體細節。

(圖／擷自91mobiles網站)
(圖／擷自91mobiles網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

天璣 LG 處理器

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