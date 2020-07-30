未跟進採用865+ Snubia升級款紅魔5S 以銀、銅箔作為散熱材質

隨著華碩ROG Phone 3、聯想Legion Phone Duel接連揭曉後，nubia今日 (7/28)也宣布更新新款紅魔5S，雖然並未跟進採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，但標榜採用熱傳導率良好的銀與銅箔加快散熱效率。

依照nubia的說法，主要希望能進一步發揮Snapdragon 865處理器潛在效能，因此在紅魔5S大幅度加強散熱與驅熱設計，在外觀與先前紅魔5G相同設計的機身內，採用以銀與銅箔為主的散熱設計，並且將內部散熱風道面積增加56%，配合每分鐘1萬5000轉的風扇驅熱，同時也搭配L狀液冷管加快散熱效率，另外也透過總計10組感測元件監控溫度變化，避免處理器產生過熱問題。

為了進一步強化散熱效果，nubia也針對紅魔5S提供採背夾式設計的冰風散熱魔盒，比照華碩在ROG Phone系列外掛風扇的設計，透過每分鐘8000轉的風扇將機身背面熱度抽離，藉此確保手機能以穩定效能運作。

硬體規格方面，紅魔5S依然維持採用支援144Hz畫面更新率與270Hz觸控採樣率設計的6.65吋AMOLED螢幕，解析度也維持在Full HD+規格，並且搭載螢幕下指紋辨識功能，但記憶體模組則升級為LPDDR5規格，儲存元件也換成UFS 3.1規格，而手機邊框上的虛擬按鍵觸控採樣率則是提昇至320Hz，藉此加快虛擬按鍵反應時間。

而其他規格設計，則大致與紅魔5G相同，電池依然採用4500mAh容量規格，支援55W有線快充，相機部分則搭載800萬畫素視訊鏡頭，搭配6400萬畫素、採用Sony IMX686感光元件廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭設計。

另外，nubia此次也宣布推出新款nubia Watch，形式上有點像去年在MWC 2019展示的可穿戴手機Nubia α，本身採用4.01吋軟性OLED螢幕，同樣採用鋁合金與不鏽鋼材質設計，錶身則以陶瓷材質打造，採用Snapdragon Wear 2100處理器，並且以eSIM連網。

建議售價部分，紅魔5S依照記憶體、儲存容量不同，分別會以人民幣3799元、4399元與4999元價格銷售，預計在8月1日起先在中國市場銷售，預期接下來也會在海外市場銷售。而nubia Watch則會以搭配矽膠錶帶的標準版銷售，建議售價為人民幣1799元。

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