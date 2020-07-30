更名後的Redmi 9？小米計畫在印度推出Redmi「Prime」手機

小米稍早預告將在8月4日於印度市場推出以「Prime」為稱的新款Redmi品牌手機，預期將會是日前已經先在歐洲市場推出的Redmi 9重新更名版本。

依照小米透過Twitter預告消息，將在印度當地時間8月4日中午12點公布新機，同時預告新機將以「Prime」稱呼命名。

不過，從相關圖像同時顯示「Nine (9)」字樣，因此有可能暗示此款新機，實際上就是日前先在西班牙等歐洲市場推出的Redmi 9，因此意味將搭載解析度為Full HD+的6.53吋水滴瀏海造型螢幕，並且採用聯發科Helio G80處理器，其他則包含採用圓底、中央垂直排列鏡頭設計，分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，而視訊鏡頭則採用800萬畫素規格，電池容量則為5020mAh，支援QC3.0 18W有線快充。

但另一方面，小米也可能選擇在印度市場推出另一款Redmi 9A，將會採用HD+解析度螢幕、Helio G25處理器，以及5000mAh電池設計。

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