三星新款螢幕可凹折手機「Galaxy Z Fold 2 5G」 可能再與Thom Browne合作

依照9to5Google網站取得消息，顯示三星接下來預計在Unpacked 2020活動上揭曉的新款螢幕可凹折手機，確定將以Galaxy Z Fold 2 5G為稱，同時也將搭載螢幕開孔設計的Infinity-O Display顯示螢幕。而另外消息則更指稱，三星將同樣以Galaxy Z Fold 2 5G與紐約時尚品牌Thom Browne合作，比照Galaxy Z Flip推出聯名設計款。

就相關消息指稱，Galaxy Z Fold 2 5G型號為SM-F9160，並且採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，預期搭載12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，建議售價預期會在2000美元左右。

而螢幕則會在外部採用6.23吋規格，內部可凹折螢幕則採用7.7吋、開孔設計的Infinity-O Display顯示螢幕，並且支援120Hz畫面更新率，表面同樣透過UTG超薄玻璃作為防護，同時生物識別依然是透過側面指紋辨識器。

相機部分，Galaxy Z Fold 2 5G預期維持採用1000萬畫素視訊鏡頭，以及1200萬畫素主相機、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素長焦鏡頭，電池容量則為4365mAh，並且支援25W有線快充及15W無線快充，另外也支援15反向無線充電設計。

至於預計與Thom Browne合作版本，除了會採用與年初推出的Galaxy Z Flip聯名設計款相同視覺，同樣會搭配鈦金款Galaxy Watch 3與Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，以及相關保護配件，建售價則預期會在2850美元以上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》