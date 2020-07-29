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安卓和蘋果電力剩1%完全不同！網：這牌手機直接死亡30秒

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為兩支iPhone X。 歐新社資料照
圖為兩支iPhone X。 歐新社資料照

手機快沒電了！民眾出門在外帶著手機上網、拍照，常會遇到電力不充足的窘境，大陸社交平台有網友發了一篇貼文，描述安卓（Android）和蘋果（Apple）手機的剩餘最後1%電量續航力完全不一樣，引起各廠牌的手機用戶前來討論，大多網友有感地說「蘋果到了1%還能用一會兒，華為直接死亡30秒」。

大陸社交平台小紅書結合了社群和購物功能，也有陸版Instagram稱號，近日有一名網友發文表示「眾所周知，安卓和蘋果的1%不是同一個1%」，意指兩大派作業系統的手機最後1%電量所支撐的時間差異很大，還擬人化了兩者低電量的對話「安卓：我還有1%的電，你趕快去找充電器，我會在1分鐘後關……」、「蘋果：我還有1%的電，你趕快去找充電器，我給你半小時找。沒找到？再給你續20分鐘哈，快找！」。

兩大派的手機用戶們看到後紛紛回應，其中以「華為的死亡30秒」留言人氣最高，高達1.8萬個回覆，華為用戶網友感同身受地說「是的，我幾乎沒看過1%，2%就不行了」、「蘋果到了1%還能用一會兒，華為直接死亡30秒」、「說遠不遠！每次我找充電器，親近的人就知道三十秒到了」。

不過也有華為用戶出來平反，「然而蘋果的100%等於華為的50%」、「但是華為關機後（指沒電）插上充電器立刻開機，蘋果還要等好久」，其他網友附和「那倒是」，還有人反駁安卓最後1%掉電快應該要排除OPPO，「我大OPPO表示1%？再給你來首歌吧！」；甚至有蘋果用戶不認同發文者的說法，表示自己的iPhone XR剩9%電就自動關機，亦有人說蘋果手機從99%-100%那一格電也要充很久。

小紅書 蘋果 iPhone Android 華為

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