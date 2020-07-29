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每月699元吃到飽！台灣之星確定8月4日在台啟用5G網路

聯合新聞網 / 楊又肇

台灣之星今日 (7/29)宣佈獲NCC核發5G特許執照，預計在8月4日(二)正式讓旗下5G網路服務開台營運。

繼日前公布旗下第一波5G網路資費方案，並且提供開台前限定資費，讓使用者能以每月699元資費方案享有5G網路不限速吃到飽，並且加贈網外、市話250分鐘優惠後，台灣之星確認旗下5G網路服務將會在8月4日正式營運。

依照台灣之星說明，預計開台時將使全台熱點涵蓋率達50%，其中包含455個精華商圈、百貨商辦，以及各縣市人潮熱點範圍，同時預計在今年底使高密集人口區域涵蓋率達80%，並且在2021年達成在六都市區人口涵蓋率90%的網路建設目標。

目前台灣之星將持續提供限時「預約5G半價」方案，讓使用者透過每月699元資費即可享5G網路不限速上網吃到飽，並且加贈250分鐘的網外/市話通話優惠。不過，具體5G網路方案細節依然要等台灣之星於正式開台時公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吃到飽 NCC 5G 台灣之星

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