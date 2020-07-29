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僅供內部測試？華碩ROG Phone 3隱藏160Hz畫面更新率選項

聯合新聞網 / 楊又肇

許多產品在設計時都會額外保留一定容許範圍，例如Qualcomm或Intel在旗下處理器設計時，都會保留一定超頻空間，藉此讓處理器能在帳面規格釋出額外效能。而華碩日前對外揭曉的第三款遊戲手機ROG Phone 3，則是在帳面上的144Hz畫面更新率設計，隱藏了可開啟160Hz畫面更新率的選項。

依照XDA Developers論壇網站發現結果，透過ADB (Android Debug Bridge)命令列工具下達特定指令「adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1」，並且將手機重新啟動後，將可強制開啟隱藏在ROG Phone 3的160Hz畫面更新率選項。

原本ROG Phone 3最高僅提供144Hz畫面更新率，但華碩卻將隱藏160Hz畫面更新率選項隱藏，似乎代表原本有意提供更高畫面更新率，但最終可能在考量之下取消對外提供此項功能。而華碩在後續回應說法，則強調此選項僅提供內部測試使用，並非正式提供使用選項。

(圖／擷取自XDA Developers論壇網站)
(圖／擷取自XDA Developers論壇網站)

在XDA Developers論壇網站實際開啟160Hz畫面更新率選項，並且實際測試之下，發現此項功能可用於多款未設置畫面更新率規格上限的遊戲，同時整體使用也沒有特別問題。不過，華碩後續回應強調不會針對開啟此選項後的使用問題負責，畢竟此選項仍僅提供內部測試使用，並非正式提供功能。

但未來華碩是否會透過韌體更新方式提供此項功能，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩 ROG Phone 電競手機

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