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「ASUS ROG Phone 3」VS「Lenovo Legion Phone Duel 」兩大電競手機規格比一比！

聯合新聞網 / 電獺少女

『 ASUS ROG Phone 3 』、『 Lenovo Legion Phone Duel 』請選擇！

華碩和聯想都在這週發表了旗下的電競手機「ASUS ROG Phone 3」和「Lenovo Legion Phone Duel」，兩款手機都採用了高通驍龍 S865+5G 的處理器，各位玩家們面對兩支電競手機是不是有點不知道怎麼選擇勒～剛好我們兩支都拿到了！這次就來幫大家比一比吧

外型

ROG Phone 3

ROG Phone 3 這次只有推出「幻影黑」一個顏色，搭載 6.59 吋 19.5:9 的 AMOLED 的螢幕，是無瀏海的設計所以玩遊戲的時候不會被干擾，螢幕有支援 144Hz 更新率和 270Hz 的觸控採樣率

背面一樣是很電競感很陽剛的設計哈哈，中間的「敗家之眼」Logo 是白色的，仔細看會發現像貝殼一樣有虹彩，這次採用「超跑」的設計概念，這一代的鯊魚鰭比較低調一些，而且是採用透明窗的方式，可以直接看到機身內部的散熱片

連接埠的部分，提供了 USB 2.0、USB 3.1、USB Type-C，手機側邊和下方都有 Type-C 充電孔，橫握玩遊戲的時候也可以充電，支援最高 30W 快充，另外還有支援以 PowerMaster 功能自訂充電時間，延長電池壽命

Legion Phone Duel

Legion Phone Duel 總共推出了赤焰戰甲、炫藍冰刃兩個顏色，我們這次拿到的是炫藍冰刃喔！Legion Phone Duel 搭載 6.65 吋 19.5:9 的 FHD+AMOLED 的螢幕，支援 144Hz 更新率和 240Hz 的觸控採樣率

背面的設計 Hanne 覺得比 ROG Phone 3 高調一點，採用AG層、炫彩層、UV紋理層等設計，炫光虹彩真的非常炫砲，中間有一個 Legion 的系列標誌，沒有閃燈效的時候底色比較灰沒有這麼顯眼，也有支援 RGB 燈效，而且也可以自訂喔

連接埠的部分，Legion Phone Duel 支援 USB 3.0 和 USB Type-C，和 ROG Phone 3 一樣側邊和下方都有 Type-C 孔可以在橫握的時候充電，不干擾遊戲進行，充電的部分支援最高 90W 快充，10 分鐘可以充滿 50% 的電量，只需半個小時即可把電充滿

鏡頭

後置鏡頭的部分 ROG Phone 3 比 Legion Phone Duel 還要多一顆，是搭載三主鏡頭，分別是 6400 萬畫素、1300 萬畫素及 500 萬畫素微距鏡頭，前鏡頭則是 2400 萬畫素

Legion Phone Duel 搭載兩顆後置鏡頭，分別是 6400 萬畫素、1600 萬畫素

比較特別的是它的前置鏡頭是 2000 萬畫素的升降鏡頭，可以使用 40 萬次，而且有摔落偵測，手機掉落時會自動收回，這次會把鏡頭設計在側邊主要是因為考量到越來越多玩家會在遊戲時直播，手機拿橫向在玩遊戲的時候，就可以很清楚的拍攝到玩家，也不怕鏡頭會被遮擋住

遊戲設計

降溫設計

ROG Phone 3 的 GameCool 3 散熱系統採用 3D 液態均溫板，和配置在手機的大型散熱銅片，搭配新一代的 AeroActive 3 空氣動力風扇，以及特別設計的通風口，可以提高處理器和 5G 晶片區域的散熱效率

Legion Phone Duel 散熱的部分採用雙液冷異步分區冷凝架構，在主機板、電池的地方做了散熱導管來提升整體散熱效率，另外在手機內有 14 個矩陣式溫度感應器，可以即時監控手機內部溫度變化

遊戲加速設計

這次 ROG Phone 3 X 模式又更加升級，官方表示可以維持 30 分鐘不降頻，在遊戲重載的情況下也能維持在 90 Hz，而且可以根據不同應用程式和遊戲情境自訂系統參數

Legion Phone Duel 則是導入 GAE 遊戲加速引擎設計，可以單鍵切換效能完成遊戲加速

動作感應、觸覺反饋

ROG Phone 3 搭載超音波觸控感測器，側邊兩端可模擬按鍵 L1、R1，而且也支援長滑、撥滑，玩家可自行將手勢設定為遊戲內任何動作，透過手機陀螺儀、動作感應器，可以偵測手機上下晃動，將動作模擬成螢幕點擊操作

Legion Phone Duel 內建 U-Engine 雙對稱式 X 軸線性馬達，可以模擬 4D 震動表現，同時也有搭載超音波觸控感測器，搭配內建的雙馬達，可以有更擬真的虛擬按鍵操作觸感反饋，甚至可以模擬出搖桿的阻尼感

其他亮點

ROG Phone 3

因為都已經出道第三代了，所以 ROG Phone 3 的配件真的很多，除了隨盒附的空氣動力風扇之外，還可以額外選購 Gampad 遊戲控制器 3、三代雙螢幕基座、遊戲搖桿支架、三代炫光智慧保護殼等等

Lenovo Legion Phone Duel

不同於一般手機的直式架構，Legion Phone Duel 的主機板位置設計在手機中間，主機板兩側是電池，這樣子的設計可以確保手機在高效運行下，主機板產生的熱能不會影響到玩家

音效部分採用全球唯一雙 0.65mm 振幅雙前置喇叭，搭配 Hyper Audio 90º 廣角聲音輸出，能夠模擬家庭劇院效果，另外有內建四組麥克風，而且針對遊戲語音的部分也有做降噪以及防爆音功能

兩款手機都能透過藍牙配對 PlayStation 4、Xbox One 或是其他遊戲搖桿，也支援連接螢幕，鍵盤、滑鼠等遊戲配件，貝爾和宇恩有寫了 ASUS ROG Phone 3 和 Lenovo Legion Phone Duel 的介紹文章，想要知道更詳細的資訊就快點去看文章啦！最後也附上兩支手機的規格表給大家參考一下囉！

規格表

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 鯊魚 Asus Lenovo ROG Phone 鏡頭 處理器 電競手機

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