快訊

雨彈升級！18縣市豪雨大雨特報 嘉義達豪雨等級

我增5境外移入新冠肺炎 4例來自菲律賓、1例香港

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還不想換5G？ 爆料指蘋果會再出4G新機 還讓「充電線」更強壯

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自《Apple Lab》。
圖擷自《Apple Lab》。

蘋果新機爆料不斷，除了將在九月推出4款5G新機，取消附贈充電「豆腐頭」以外，傳將再推出一款4G新機。作為現有iPhone SE2的下一代機款，還不想升級5G的蘋果粉絲可能不用擔心無機可換了。

根據爆料人《Apple Lab》的推特指出，這款4G新機和其他5G新機不同，會在明年三月推出。將會有5.4吋、6.1吋兩種大小，並搭載LCD螢幕和Face ID，擁有A14處理器和4GB的記憶體。可能售價從599美元（約17000台幣）或649美元（約19001台幣）起跳。

除了4G新機以外，也有爆料指出蘋果充電線外殼將改使用韌度較高的材質，而非現有的塑膠材質，並在尾端充電頭與線接點處加粗，並有兩種顏色可選擇。如果爆料為真，將有望改進使用者長久以來，對蘋果線材容易壞的抱怨，也不用再花大錢去買貴鬆鬆的蘋果配件了。

iPhone 蘋果 iPhone SE 4G 5G

相關新聞

還不想換5G？ 爆料指蘋果會再出4G新機 還讓「充電線」更強壯

蘋果新機爆料不斷，除了將在九月推出4款5g新機，取消附贈充電「豆腐頭」以外，傳將再推出一款4g新機。作為現有iPhone SE2的下一代機款，還不想升級5G的蘋果粉絲可能不用擔心無機可換了。

惡意程式「BadPower」駭入USB快充攻擊 將導致手機自燃

隨著快充技術愈來愈普及，許多人幫手機充電都已經習慣使用快充電源。然而日前中國騰訊安全 XuanWu Lab 玄武實驗室卻發現市面上的快充產品存在著安全漏洞「BadPower」，駭客可利用漏洞入侵快充充電器，提升輸出電壓，當電壓輸出過大就可能會導致充電中的手機等裝置自燃起火。

手機科技／隨時充電手機 延長電池壽命

目前市售智慧型手機大多使用的是鋰電池，儘管充電速度快，但電池容量會隨著時間逐漸降低，手機達人建議民眾，除可隨時隨地幫手機...

父親節優惠來了！Google手機Pixel4「打8折」省近5千

父親節將至，不少企業鎖定商機，紛紛推出父親節優惠，Google Store也跟進，官網上顯示「這份禮物，讓父親與家人隨時聯繫，最適合的父親節禮物」，每款產品均推出7到8折的降價優惠。Google手機Pixel4可在優惠期間，以8折的19,680元起購入。而配件也有打折，手機保護套打5折僅695元，相當優惠。

Galaxy Note 20將額外推出「神祕綠」配色 螢幕、S Pen規格將因機種而異

除了在即將對外揭曉的Galaxy Note 20系列加入「神祕銅」配色，三星或許也準備額外加入全新「神祕綠」配色。

Apple Watch慢鏡逐格Water Lock噴水超療癒！防水功能深入解構

Apple Watch自從第 2 代開始加入 Water Lock 功能，啟動之後要旋轉錶冠才可以解鎖，同時間會利用錶身的喇叭振動，將在揚聲器表面的水珠排走。YouTube 頻道 The Slow Mo Guys 就特別以 2,000 fps 的超慢鏡頭，重播 Water Lock 噴水的過程。

Galaxy Note 20系列加入「神祕白」配色 部分地區僅提供4G連網規格

除了曝光可能推出「神祕綠」配色，三星接下來即將推出的Galaxy Note 20系列似乎也會推出「神祕白 (Mystic White)」配色，同時搭配新機推出的保護殼配件更傳出加入抗菌塗層設計，另外手機則可能比照Galaxy S20系列分別推出支援5G連網版本，以及僅支援4G連網版本。

iPhone新大猩猩玻璃Victus 可承受2公尺高手滑也沒事

每一代 iPhone 和 Apple Watch 以及許多代 iPad 的玻璃，都是在康寧肯塔基州哈羅茲堡的工廠生產。2019 年美國 Apple 公司的「先進製造基金 (AMF)」向大猩猩玻璃的製造公司康寧 (Corning) 提供 2.5 億美元。

中華電信5G之境體驗車、遠傳心5G體驗營北中南巡迴登場

台灣5G開台之後，除了更快的網速之外，多樣化的應用服務更是吸睛焦點，為了讓大眾近距離體驗5G魅力，中華電信「5G之境」體...

最小的Android 10手機！Jelly 2具備完整智慧型手機功能 129美元起跳

繼2017年宣布推出僅有2.45吋螢幕大小的Jelly之後，中國新創團隊Unihertz再次於集資平台Kickstarter宣布推出第二代產品Jelly 2，一樣維持小尺寸螢幕機身設計。

他領到三倍券立刻買iPhone 11 開機發現竟是「機王」超傻眼

振興三倍券已在7月15日開放超商、郵局領取購買，許多民眾拿到後紛紛開心的消費購物，有名網友一直都是使用android系統的手機，拿到券後立刻買了一支iPhone 11，沒想到開機後卻讓他超傻眼，因為螢幕上出現好幾條白線，甚至還有一條白線從螢幕中間切一半，讓他哀怨的說「請問這是ios歡迎android前死忠用戶的特效嗎？」

最新爆料：iPhone 12改採純平面螢幕？貼膜超簡單

每年年中 Apple WWDC 全球開發者大會後，關於新一代 iPhone 的消息也越來越多。根據 @Apple Lab 在最新推文中爆料，今天所有 iPhone 12 型號將採用 100% 純平面玻璃設計，將會回歸類似於 iPhone 4 的方正設計。

熱門新聞

傳2021年新款iPad mini 將採用8.9吋極窄邊框的全螢幕顯示器

惡意程式「BadPower」駭入USB快充攻擊 將導致手機自燃

還不想換5G？ 爆料指蘋果會再出4G新機 還讓「充電線」更強壯

手機科技／隨時充電手機 延長電池壽命

Garmin遇駭服務斷線 網路功能逐步恢復正常

Qualcomm宣布對應100W以上充電功率的QC 5快充技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。