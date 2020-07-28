還不想換5G？ 爆料指蘋果會再出4G新機 還讓「充電線」更強壯

父親節將至，不少企業鎖定商機，紛紛推出父親節優惠，Google Store也跟進，官網上顯示「這份禮物，讓父親與家人隨時聯繫，最適合的父親節禮物」，每款產品均推出7到8折的降價優惠。Google手機Pixel4可在優惠期間，以8折的19,680元起購入。而配件也有打折，手機保護套打5折僅695元，相當優惠。

2020-07-27 14:07