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還不想換5G？ 爆料指蘋果會再出4G新機 還讓「充電線」更強壯
蘋果新機爆料不斷，除了將在九月推出4款5G新機，取消附贈充電「豆腐頭」以外，傳將再推出一款4G新機。作為現有iPhone SE2的下一代機款，還不想升級5G的蘋果粉絲可能不用擔心無機可換了。
根據爆料人《Apple Lab》的推特指出，這款4G新機和其他5G新機不同，會在明年三月推出。將會有5.4吋、6.1吋兩種大小，並搭載LCD螢幕和Face ID，擁有A14處理器和4GB的記憶體。可能售價從599美元（約17000台幣）或649美元（約19001台幣）起跳。
除了4G新機以外，也有爆料指出蘋果充電線外殼將改使用韌度較高的材質，而非現有的塑膠材質，並在尾端充電頭與線接點處加粗，並有兩種顏色可選擇。如果爆料為真，將有望改進使用者長久以來，對蘋果線材容易壞的抱怨，也不用再花大錢去買貴鬆鬆的蘋果配件了。
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