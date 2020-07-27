父親節優惠來了！Google手機Pixel4「打8折」省近5千

父親節將至，不少企業鎖定商機，紛紛推出父親節優惠，Google Store也跟進，官網上顯示「這份禮物，讓父親與家人隨時聯繫，最適合的父親節禮物」，每款產品均推出7到8折的降價優惠。Google手機Pixel4可在優惠期間，以8折的19,680元起購入。而配件也有打折，手機保護套打5折僅695元，相當優惠。

Google Store鎖定商機，推出父親節優惠，平均每款商品皆可享7到8折的優惠，如Pixel 4打8折只要19,680元起，現省4920元、Pixel 3a則打7折僅10,500元，現省4000元。

降價產品也包括周邊配件，如Nest Mini 無線智慧音響、Chromecast 串流裝置、Pixel 4官方保護套。試算Nest Mini只要9折1607元、Pixel 4保護套甚至打5折695元。

對於此次優惠，PTT網友認為誠意不足，「國外黑色星期五都至少對折」、「去年買運到台灣就不用一萬了，現在過了快一年，還有誰願意花快20K去買」、「這什麼鬼價格」、「台灣賣那麼貴，優惠還比國外差」。不過也有網友表示，Google手機性能不錯，留言「3a超好用，想體驗真正android可以買來玩玩看」、「可以趁這次入手了」。