Galaxy Note 20將額外推出「神祕綠」配色 螢幕、S Pen規格將因機種而異

除了在即將對外揭曉的Galaxy Note 20系列加入「神祕銅」配色，三星或許也準備額外加入全新「神祕綠」配色。

依照@evLeaks透露消息，三星即將推出的Galaxy Note 20系列，將會在配色加入「神祕綠」配色，藉此增加更多選擇誘因。

不過，若依照三星先前在Galaxy S20系列的配色模式，「神祕綠」配色或許可能僅會應用在標準款Galaxy Note 20，而可能不會出現在強化版的Galaxy Note 20+，或是頂規版Galaxy Note 20 Ultra。

(圖／擷自@evLeaks個人Twitter頁面)

在先前消息中，標準款Galaxy Note 20可能僅採用60Hz畫面更新率，並且僅採用平面設計螢幕，同時S Pen手寫延遲速度為26毫秒。而Galaxy Note 20系列則預期採用雙側曲面螢幕，同時支援120Hz以上的畫面更新率，另外S Pen的手寫延遲速度則降低為9毫秒。

另一方面，在與微軟深度合作情況下，三星將在Galaxy Note 20系列加入支援微軟串流遊戲服務Project xCloud，而螢幕表層玻璃則會採用康寧近期宣布推出兼具抗刮、抗摔特性的強化玻璃Gorilla Glass Victus。

三星預計在美國東岸時間8月5日透過線上形式舉辦Unpacked 2020發表活動，預計揭曉Galaxy Note 20系列在內5款新品。

(圖／擷自@evLeaks個人Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》